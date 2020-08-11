В Алтайском филиале РАНХиГС будут готовить психологов для системы здравоохранения региона

Подготовка психологов для системы здравоохранения — одна из актуальных потребностей сегодняшнего дня.
В медицине края работает около 60 тыс. человек. Это и медицинский персонал, и вспомогательные службы, организующие и обслуживающие деятельность больниц и поликлиник. И сегодня особое внимание уделяется психологическому микроклимату в коллективах, ведь от этого зависит не только успешность каждого конкретного врача и организации в целом, но и благополучие пациентов. Кроме того, психологическая помощь зачастую требуется и самим больным, и их родственникам. В круг задач, которые должен решать новый специалист, также входит и создание здорового микроклимата вокруг самой медицинской организации.
Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:
Сегодня мы пишем новую историю. Министерство здравоохранения формирует заказ на специалиста нужного качества, который должен прийти работать в практическое здравоохранение. Алтайский филиал РАНХиГС готов его выполнить. И при этом мы сверяем видение и позиции заказчика и исполнителя. Ранее таких подходов не было. С одной стороны, есть настроенность Алтайского филиала РАНХиГС качественно исполнить этот заказ. А с другой стороны, Минздрав имеет возможность участвовать в процессе и видеть перспективу, какой специалист у нас появится. И этот диалог, постоянная сверка позиций, позволяет добиться более качественного результата. Специалисты, проходящие обучение, будут более уверенны в своей востребованности отраслью. И они будут полностью готовы реализовать стоящие перед ними задачи, так как их практическая подготовка будет проходить на базе медицинских организаций.
Новая концепция подготовки психологов в сфере здравоохранения строится на четырех блоках — мотивации, медиации, модерации и мониторинга, которые охватывают все субъекты коммуникации в медицинском учреждении. При обсуждении программы подготовки такого специалиста задача управления коллективом неоднократно подчеркивалась как приоритетная.
Наталья Проказина,
д. соц. н., профессор кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС:
Заказчик, в лице Министерства здравоохранения, четко обозначил свою потребность в специалистах новой формации, готовых и умеющих выстраивать конструктивную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами: пациентами, родственниками пациентов, персоналом, субъектами внешнего окружения (представителями страховых, контролирующих организаций). Образовательная программа разработана с учетом пожеланий работодателя и носит практикоориентированный характер. В основе организации практики на экспериментальных площадках заложены три ключевых принципа. Первое, решение конкретных проблем, выявленных на экспериментальных площадках. Второе, работа в проектном формате по критериям SMART: конкретность, измеримость, достижимость, уместность, ограниченность во времени. Третье, внедрение и тиражирование разработанных проектов. Актуальная программа, новая концепция, востребованные компетенции — залог конкурентоспособности выпускников и фундамент для развития отрасли.
В данный момент Министерство здравоохранения формирует список первых магистрантов новой программы. Обучение начнется в ноябре 2020 года.