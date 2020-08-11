В Алтайском филиале РАНХиГС будут готовить психологов для системы здравоохранения региона

Подготовка психологов для системы здравоохранения — одна из актуальных потребностей сегодняшнего дня.

В медицине края работает около 60 тыс. человек. Это и медицинский персонал, и вспомогательные службы, организующие и обслуживающие деятельность больниц и поликлиник. И сегодня особое внимание уделяется психологическому микроклимату в коллективах, ведь от этого зависит не только успешность каждого конкретного врача и организации в целом, но и благополучие пациентов. Кроме того, психологическая помощь зачастую требуется и самим больным, и их родственникам. В круг задач, которые должен решать новый специалист, также входит и создание здорового микроклимата вокруг самой медицинской организации.

Сегодня мы пишем новую историю. Министерство здравоохранения формирует заказ на специалиста нужного качества, который должен прийти работать в практическое здравоохранение. Алтайский филиал РАНХиГС готов его выполнить. И при этом мы сверяем видение и позиции заказчика и исполнителя. Ранее таких подходов не было. С одной стороны, есть настроенность Алтайского филиала РАНХиГС качественно исполнить этот заказ. А с другой стороны, Минздрав имеет возможность участвовать в процессе и видеть перспективу, какой специалист у нас появится. И этот диалог, постоянная сверка позиций, позволяет добиться более качественного результата. Специалисты, проходящие обучение, будут более уверенны в своей востребованности отраслью. И они будут полностью готовы реализовать стоящие перед ними задачи, так как их практическая подготовка будет проходить на базе медицинских организаций.