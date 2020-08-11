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Образование
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В Алтайском филиале РАНХиГС будут готовить психологов для системы здравоохранения региона

Накануне новую магистерскую программу представили министру здравоохранения Дмитрию Попову.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Подготовка психологов для системы здравоохранения — одна из актуальных потребностей сегодняшнего дня.

В медицине края работает около 60 тыс. человек. Это и медицинский персонал, и вспомогательные службы, организующие и обслуживающие деятельность больниц и поликлиник. И сегодня особое внимание уделяется психологическому микроклимату в коллективах, ведь от этого зависит не только успешность каждого конкретного врача и организации в целом, но и благополучие пациентов. Кроме того, психологическая помощь зачастую требуется и самим больным, и их родственникам. В круг задач, которые должен решать новый специалист, также входит и создание здорового микроклимата вокруг самой медицинской организации.

Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:

Сегодня мы пишем новую историю. Министерство здравоохранения формирует заказ на специалиста нужного качества, который должен прийти работать в практическое здравоохранение. Алтайский филиал РАНХиГС готов его выполнить. И при этом мы сверяем видение и позиции заказчика и исполнителя. Ранее таких подходов не было. С одной стороны, есть настроенность Алтайского филиала РАНХиГС качественно исполнить этот заказ. А с другой стороны, Минздрав имеет возможность участвовать в процессе и видеть перспективу, какой специалист у нас появится. И этот диалог, постоянная сверка позиций, позволяет добиться более качественного результата. Специалисты, проходящие обучение, будут более уверенны в своей востребованности отраслью. И они будут полностью готовы реализовать стоящие перед ними задачи, так как их практическая подготовка будет проходить на базе медицинских организаций.

Новая концепция подготовки психологов в сфере здравоохранения строится на четырех блоках — мотивации, медиации, модерации и мониторинга, которые охватывают все субъекты коммуникации в медицинском учреждении. При обсуждении программы подготовки такого специалиста задача управления коллективом неоднократно подчеркивалась как приоритетная.

Наталья Проказина,
д. соц. н., профессор кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС:

Заказчик, в лице Министерства здравоохранения, четко обозначил свою потребность в специалистах новой формации, готовых и умеющих выстраивать конструктивную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами: пациентами, родственниками пациентов, персоналом, субъектами внешнего окружения (представителями страховых, контролирующих организаций). Образовательная программа разработана с учетом пожеланий работодателя и носит практикоориентированный характер. В основе организации практики на экспериментальных площадках заложены три ключевых принципа. Первое, решение конкретных проблем, выявленных на экспериментальных площадках. Второе, работа в проектном формате по критериям SMART: конкретность, измеримость, достижимость, уместность, ограниченность во времени. Третье, внедрение и тиражирование разработанных проектов. Актуальная программа, новая концепция, востребованные компетенции — залог конкурентоспособности выпускников и фундамент для развития отрасли.

В данный момент Министерство здравоохранения формирует список первых магистрантов новой программы. Обучение начнется в ноябре 2020 года.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС

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