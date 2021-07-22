В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В июле открылся набор в группу повышения квалификации по программе «Медиация. Базовый курс» в рамках федерального проекта « Содействие занятости ». Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Курс рассчитан на 144 академических часа. После обучения слушатели смогут проводить процедуру медиации, определять характеристики конфликта, конструктивно общаться с участниками конфликта, управлять переговорным процессом, готовить медиативное соглашение.

Преподавать программу будут сертифицированные медиаторы из Алтайского филиала РАНХиГС: доцент кафедры психологии и социологии управления, к.соц.н. Ян Меженин и заведующий кафедрой трудового и предпринимательского права, к. ю. н. Наталья Минкина.

Обычно люди в конфликте не слышат друг друга, считают правым себя, и не правым своего партнера, возникает желание переубедить, навязать свою точку зрения, причем обе стороны действуют так, все это приводит к ухудшению отношений. Медиатор — это профессиональный переговорщик, умеющий слушать, слышать, воспринимать и эффективно общается даже в условиях конфликта. Его главная задача — обеспечить конструктивный диалог, позволяющий реализовать интересы каждого участника конфликта, — пояснил Ян Меженин, тренер по медиации, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н.

Курс ориентирован на руководителей высшего и среднего звена, юристов, представителей бизнеса, социальных педагогов, конфликтологов, психологов и др.

Напомним, в Алтайском филиале РАНХиГС, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», ведется набор групп по восьми программам повышения квалификации и двум программам профессиональной переподготовки. Пройти обучение за счет средств федерального бюджета могут:

граждане , ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости , включая безработных граждан,

ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости включая безработных граждан, граждане в возрасте 50 лет и старше,

граждане предпенсионного возраста,

женщины , находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщины , не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Получить консультацию или записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.