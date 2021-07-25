В Алтайском филиале РАНХиГС научат управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной

Работа в городских и государственных органах требует междисциплинарных знаний, практических умений, развитых коммуникативных навыков. За ними на кафедру государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС приходят как будущие руководители, так и профессионалы, уже занимающие руководящие должности.

Новый выпуск рубрики «Хочу здесь учиться» посвящен направлению «Государственное и муниципальное управление».

Для чего поступать на это направление?

На него приходят чтобы научиться управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной в целом. Управление публичной сферой — это возможность реализовать свое желание сделать жизнь вокруг себя лучше, развиваться вместе со своим городом, краем и страной.

Какие знания необходимы для поступления на направление?

Поступить на направление «Государственное и муниципальное управление» можно, если сдать итоговые экзамены (ЕГЭ) по русскому языку, математике (профиль) и обществознанию.

Какие образовательные программы имеются и что они дают обучающимся?

Подготовка бакалавров осуществляется по двум образовательным программам: «Административное управление» и «Управление в сфере здравоохранения».

Образовательная программа «Административное управление» — стартовая площадка для тех, кто хочет стать квалифицированным управленцем и приобрести умения и навыки в технологии управления, разработке и принятии управленческих решений. Подготовка выпускников по этой программе способствует формированию системного представления о сущности и характере управленческой деятельности в органах власти, органах местного самоуправления, в бюджетных и коммерческих организациях, на предприятиях.

Образовательная программа «Управление в сфере здравоохранения» ориентирована на тех, кто стремится стать квалифицированным менеджером в здравоохранении, владеющим современными управленческими компетенциями и технологиями, стремится развивать и поддерживать качество оказания медицинских услуг.

Магистратура представлена тремя образовательными программами: «Система государственного и муниципального управления», «Организация и управление в здравоохранении» и «Управление образованием».

Подготовка магистров по данной программе «Система государственного и муниципального управления» обеспечивает выпуск профессионалов для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы, а также для аналитической, консультационной деятельности и работы на руководящих должностях в государственном и негосударственном секторах экономики.

По программе «Организация и управление в здравоохранении» осуществляется подготовка руководителей всех уровней сферы здравоохранения, управленческих кадров среднего или высшего звена для государственных, негосударственных, частных организаций и учреждений здравоохранения.

Программа «Управление образованием» — уникальный образовательный продукт, созданный для руководителей и специалистов системы образования, а также тех, кто хочет строить карьеру управленца в сфере образования.

Приемная кампания. Алтайский филиал РАНХиГС.

Какие дисциплины преподают в рамках образовательных программ?

Управленцы должны быть готовы к решению разного рода задач — от планирования деятельности отдельной организации до разработки стратегии развития территории. Поэтому наши студенты изучают предметы различной отраслевой принадлежности, например, административное и гражданское право — это юридические дисциплины, макроэкономика и маркетинг — экономические, психология управления и деловые коммуникации — психологические дисциплины, теория управления и менеджмент — управленческие.

Некоторые профильные дисциплины, которые преподаются на бакалавриате:

Программа «Административное управление»:

Теория управления;

Основы государственного управления;

Система местного самоуправления;

Основы делопроизводства и управления документами;

Разработка и реализация управленческих решений;

Управление персоналом;

Управление городской средой;

Организация избирательного процесса;

Государственная антикризисная политика;

Государственные и муниципальные финансы

Программа «Управление в сфере здравоохранения»:

Общественное здоровье и здравоохранение;

Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

Экономика здравоохранения;

Основы делопроизводства в сфере здравоохранения;

Бюджетирование и межбюджетные отношения в сфере здравоохранения;

Лицензирование и аккредитация в здравоохранении;

Юридическая ответственность в сфере здравоохранения.

Список некоторых дисциплин , преподаваемых в магистратуре:

Программа «Система государственного и муниципального управления»:

Механизм взаимодействия институтов гражданского общества с государством;

Юридическая ответственность органов власти;

Политические процессы в современном мире;

Зарубежный опыт государственной гражданской службы;

Управление государственными и муниципальными финансами;

Управление региональным развитием;

Управление инвестиционной привлекательностью региона;

GR-менеджмент.

Программа «Организация и управление в здравоохранении»:

Региональные стратегии развития здравоохранения;

Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;

Государственная политика социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Бюджетирование в здравоохранении;

Деонтология и профессиональная этика в здравоохранении;

Медицинское право;

Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения;

Государственно-частное партнерство в здравоохранении;

Информационные технологии в управлении здравоохранением.

Программа «Управление образованием»:

Теория и практика инклюзивного образования;

Экономика и финансирование системы образования;

Образовательная политика в Российской Федерации;

Управление качеством образования;

Комплексная безопасность и информационная безопасность в образовательной организации;

Государственно-общественное управление в сфере образования;

Инновации в практике образовательной организации;

Информационные технологии в управлении образованием.

Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?

Основная задача — это хорошо учиться, а мы поможем сформировать индивидуальную образовательную траекторию с учетом индивидуальных особенностей, стремлений и профессиональных интересов.

С какими умениями и навыками выходит выпускник?

По окончании обучения по программе «Административное управление» выпускник сможет:

Занимать должности на государственной и муниципальной службе;

Принимать эффективные управленческие решения;

Разрабатывать программы и стратегии развития организаций и территорий;

Планировать деятельность организации;

Разрабатывать и осуществлять системы контроля;

Вести организаторскую работу с населением;

Разрабатывать организационные документы;

Осуществлять деловые коммуникации;

Разрешать межличностные и социальные конфликты;

Работать с кадрами;

Уверенно конкурировать на рынке труда

А по программе «Управление в сфере здравоохранения» выпускник сможет:

Осуществлять профессиональную деятельность в органах управления здравоохранением;

Занимать административные должности в организациях разных форм собственности , связанных со сферой здравоохранения;

связанных со сферой здравоохранения; Планировать деятельность медицинской организации;

Принимать эффективные управленческие решения;

Использовать современные информационные технологии в управлении здравоохранением;

Разрешать межличностные и социальные конфликты;

Разрабатывать и осуществлять системы контроля;

Разрабатывать программы развития медицинских организаций;

Осуществлять деловые коммуникации;

Работать с кадрами в сфере здравоохранения.

В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?

Студенты направления государственное и муниципальное управление участвуют в международных и всероссийский олимпиадах, конкурсах, конференциях. Самыми значимыми для демонстрации своих умений и навыков являются Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй!» и Всероссийская олимпиада «Я — профессионал». С 2021 года преподаватели кафедры организовали профильную олимпиаду по государственному и муниципальному управлению.

Куда сможет устроиться выпускник по окончании обучения?

Обучение по направлению «ГМУ» дает выпускнику возможность устроиться во многие организации:

территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской Федерации в субъектах Российской Федерации; органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления: администрации городских округов и муниципальных районов , комитеты , отделы;

комитеты отделы; государственные и муниципальные предприятия и учреждения , бюджетные организации;

бюджетные организации; бизнес-структуры различных отраслей экономики;

Политические и общественные организации.

Выпускник программы «Управление в сфере здравоохранения» получит возможность найти работу в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Министерстве здравоохранения, Министерстве социальной защиты, аптечных организациях, медицинских образовательных организациях; негосударственных учреждениях здравоохранения, общественных организации; коммерческих медицинских организациях.