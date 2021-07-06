В Алтайском филиале РАНХиГС повысят бизнес-грамотность предпринимателей

В Алтайском филиале РАНХиГС стартует обучение в рамках реализации Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края.

Программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Второго июля 2021 года состоялось подписание договора между Алтайским филиалом РАНХиГС и Некоммерческой организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» по реализации мероприятий дополнительного профессионального образования для предпринимателей Алтайского края. Сотрудничество направлено на повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей, а также сохранение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса Алтайского края.

Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, объединивший в себе современные знания и практические навыки по направлениям: Организация командной работы в бизнесе;

Налогообложение бизнеса;

Технологии эффективных коммуникаций;

Управление финансами;

Маркетинг и продажи;

Технологии ведения переговоров;

Правовая среда бизнеса.

Данный образовательный проект финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для лучших слушателей предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются Дипломы о профессиональной переподготовке.

К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится НО «Алтайский фонд МСП» в форме видеоинтервью.