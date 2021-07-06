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Образование
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В Алтайском филиале РАНХиГС повысят бизнес-грамотность предпринимателей

В Алтайском филиале РАНХиГС стартует обучение в рамках реализации Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края.

Обучение.
Обучение.
Алтайский филиал РАНХиГС

Программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Второго июля 2021 года состоялось подписание договора между Алтайским филиалом РАНХиГС и Некоммерческой организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» по реализации мероприятий дополнительного профессионального образования для предпринимателей Алтайского края. Сотрудничество направлено на повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей, а также сохранение конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса Алтайского края.

Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, объединивший в себе современные знания и практические навыки по направлениям:

  • Организация командной работы в бизнесе;
  • Налогообложение бизнеса;
  • Технологии эффективных коммуникаций;
  • Управление финансами;
  • Маркетинг и продажи;
  • Технологии ведения переговоров;
  • Правовая среда бизнеса.

Данный образовательный проект финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для лучших слушателей предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются Дипломы о профессиональной переподготовке.

К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится НО «Алтайский фонд МСП» в форме видеоинтервью.

Получить дополнительную информацию, а также записаться на обучение: Центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС, (3852) 502−832, biz-center@alt.ranepa.ru.

«Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края, реализуемая в Алтайском филиале РАНХиГС, максимально насыщенная и включает в себя несколько направлений обучения, которые будут интересны слушателям, имеющим различный управленческий опыт. Благодаря Программе они откроют для себя нестандартные подходы в развитии профессиональных компетенций, смогут взглянуть со стороны на свои навыки и умения, оценить их с других позиций, услышать мнение опытных преподавателей и спикеров-практиков.

Губернаторская программа позволит не только повысить образовательный уровень руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, эффективность их работы, но и сформировать положительный пример образовательных услуг в предпринимательстве», — отметил Вадим Коновалов, директор Центра «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.

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