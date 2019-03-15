На пленарном заседании, модератором которого был ректор РАНХиГС Владимир Мау, обсудили глобальные тренды и вызовы образованию, подходы к имиджевой политике региона в области образования. Одной из ключевых тем стало эффективное управление системой образования в условиях реализации нацпроектов.
«Сохранение и даже повышение эффективности управления образованием в условиях реализации национальных проектов — это актуальная для нас задача. Совсем недавно был сформирован региональный ведомственный проектный офис на базе Министерства образования и науки края. По каждому из восьми региональных проектов уже созданы управленческие группы. Сейчас ведётся активная работа с муниципалитетами», — подчеркнул губернатор края.
На конференции работали более десятка дискуссионных площадок, затронувших все ключевые вопросы, связанные с образованием.
К примеру, темой одной из площадок стало «Достоинство человека как стратегия развития гражданского общества: от младенца до старейшины». Россия сейчас находится в переходном периоде, отметил Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике РАНХиГС.
Александр Асмолов,
директор по гуманитарной политике РАНХиГС:
Длительное время в России царила культура полезности, человек оценивался с точки зрения его пригодности для социума. Сегодня на смену ей приходит культура человеческого достоинства, достоинства личности. Изменение культурной среды влечёт за собой необходимость пересмотра многих социальных и поведенческих установок.
В ходе дискуссии на тему «Безопасная школа» участников познакомили с исследованием аудитории интернета, обсудили онлайн-риски и вопросы цифровой «гигиены» школьников, механизмы и способы защиты информации в образовательном учреждении и многие другие вопросы.
Андрей Королёв, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, рассказал о приёмах информационно-психологического воздействия на пользователей сети интернет, о необходимости мониторинга и аккумуляции суицидального дискурса в рамках научного знания.
На площадке «Школа возможностей — драйвер инновационной политики Алтайского края» модератор министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко обратил внимание на изменение подхода к оценке затрат на образование. Сегодня образование — это не расходы, а инвестиции, сказал он.
В то же время Владимир Мау отметил, что не стоит эти инвестиции оценивать с точки зрения экономической эффективности, это вложения, которые могут иметь долгосрочный эффект.
Владимир Мау,
ректор РАНХиГС:
Я благодарен Игорю Анатольевичу Панарину за инициативу проведения конференции. Для нас это очень знаковое мероприятие. Хотелось бы, чтобы подобные конференции, посвящённые развитию нашей страны с точки зрения образования и психологии, стали периодическими.