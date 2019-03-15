Что такое образование в цифровую эпоху? Какой должна быть школа возможностей? Эти и многие другие темы стали предметом дискуссий на международной научно-практической конференции «Стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу», прошедшей в алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и собравшей более 400 участников и авторитетных экспертов.

На пленарном заседании, модератором которого был ректор РАНХиГС Владимир Мау, обсудили глобальные тренды и вызовы образованию, подходы к имиджевой политике региона в области образования. Одной из ключевых тем стало эффективное управление системой образования в условиях реализации нацпроектов.

«Сохранение и даже повышение эффективности управления образованием в условиях реализации национальных проектов — это актуальная для нас задача. Совсем недавно был сформирован региональный ведомственный проектный офис на базе Министерства образования и науки края. По каждому из восьми региональных проектов уже созданы управленческие группы. Сейчас ведётся активная работа с муниципалитетами», — подчеркнул губернатор края.

На конференции работали более десятка дискуссионных площадок, затронувших все ключевые вопросы, связанные с образованием.

К примеру, темой одной из площадок стало «Достоинство человека как стратегия развития гражданского общества: от младенца до старейшины». Россия сейчас находится в переходном периоде, отметил Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике РАНХиГС.

На международной конференции в алтайском филиале РАНХиГС. РАНХиГС.

Александр Асмолов,

директор по гуманитарной политике РАНХиГС:

Длительное время в России царила культура полезности, человек оценивался с точки зрения его пригодности для социума. Сегодня на смену ей приходит культура человеческого достоинства, достоинства личности. Изменение культурной среды влечёт за собой необходимость пересмотра многих социальных и поведенческих установок.

В ходе дискуссии на тему «Безопасная школа» участников познакомили с исследованием аудитории интернета, обсудили онлайн-риски и вопросы цифровой «гигиены» школьников, механизмы и способы защиты информации в образовательном учреждении и многие другие вопросы.

Андрей Королёв, доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, рассказал о приёмах информационно-психологического воздействия на пользователей сети интернет, о необходимости мониторинга и аккумуляции суицидального дискурса в рамках научного знания.

На международной конференции в алтайском филиале РАНХиГС. РАНХиГС.

На площадке «Школа возможностей — драйвер инновационной политики Алтайского края» модератор министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко обратил внимание на изменение подхода к оценке затрат на образование. Сегодня образование — это не расходы, а инвестиции, сказал он.

В то же время Владимир Мау отметил, что не стоит эти инвестиции оценивать с точки зрения экономической эффективности, это вложения, которые могут иметь долгосрочный эффект.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС: