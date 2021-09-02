В Алтайском филиале РАНХиГС прошла праздничная линейка

1 сентября в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года. Во дворе главного корпуса собрались почётные гости, преподаватели и сотрудники вуза, студенты первого курса и их родители.

География первокурсников академии в нынешнем году широка. Наряду с ребятами из городов и районов Алтайского края в филиал поступили школьники из Казахстана, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского краев, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской и Рязанской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Алтай, Тыва, Саха, Хакасия.

Слова приветствия прозвучали от директора Алтайского филиала РАНХиГС Игоря Панарина:

«Первое сентября всегда замечательный день. Сегодня даже погода на нашей стороне. В этом году на дневное отделение к нам пришли учиться 587 человек. За 20 лет существования академии — это своеобразный рекорд. Пусть годы, которые вы проведете в стенах академии, станут для вас годами дружбы, общения и познания».

От имени Губернатора Алтайского края Виктора Томенко и Правительства Алтайского края студентов-первокурсников Алтайского филиала РАНХиГС поздравил заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко:

«Алтайский филиал РАНХиГС — вуз знаковый, его не зря называют Президентским. Многие из вас, успешно закончив обучение, пополнят ряды государственных служащих, будут работать в народном хозяйстве и иных сферах. Для вас открывается особая дорога. Вам предстоит учиться в современном вузе, где созданы все условия для учебы. Трудитесь и вы обязательно добьётесь своих целей. Счастливых студенческих дней, упорства и успехов в учебе!»

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Алтайский филиал РАНХиГС.

За высокие достижения в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности Игорь Степаненко вручил студентам Дарье Алябьевой, Владиславу Даренскому, Александру Дудникову, Ольге Ковровой, Виктории Некрасовой, Анжелике Пьянковой, Елене Хитько удостоверения о занесении их имен на Доску почета Алтайского филиала РАНХиГС.

Первокурсников академии с их первым студенческим Днем знаний поздравила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. Она отметила, что ребята выбрали вуз, отличающийся от всех в нашем регионе прежде всего применением самых передовых образовательных технологий и практикоориентированным образованием. Также представитель министерства поблагодарила профессорско-преподавательский состав академии за высокопрофессиональную подготовку студентов.

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына. Алтайский филиал РАНХиГС.

Заведующие кафедрами и декан юридического факультета вручили ребятам студенческие билеты и обратились к ним с напутственными словами.

Множество приятных сюрпризов ожидало студентов после официальной части: конкурсы, танцевальный батл по брейк-дансу и многие другие. Ребята, участвующие в активностях, получили подарки от партнеров: Банка «ВТБ» (ПАО), Многофункционального центра «Мои документы», Информационного центра «Гарант». Памятными призами наградили трёх студенток академии, которые были участницами проекта «Школа больших возможностей». Еще один партнер вуза, компания «Мария-Ра», угостил первокурсников мороженым.

На мероприятии выступили образцовый духовой оркестр «Ритм Бэнд», танцевальная команда «Street life» и группа «VOCAL PROJECT».

Творческий коллектив. Алтайский филиал РАНХиГС.

Праздник прошел с соблюдением всех эпидемиологических и антиковидных мер.