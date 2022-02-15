В Алтайском филиале РАНХиГС пройдет Месяц открытых дверей

Вы можете выбрать любой удобный для вас формат: встреча на личной консультации в академии, по телефону, по видеосвязи или другой удобный вариант.
В рамках мероприятия каждый из вас сможет:
- узнать больше о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС;
- прогуляться по современным корпусам и аудиториям;
- окунуться в уютную, почти домашнюю атмосферу;
- познакомиться с актуальными направлениями подготовки;
- узнать о новых возможностях и перспективах обучения в академии;
- задать вопросы и получить ответы;
- а главное — провести время интересно и с пользой!
Для участия необходимо заполнить заявку, указав все необходимые данные.
Сотрудники академии свяжутся с вами и подберут удобное для консультации время.
Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 503−489.