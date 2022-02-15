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В Алтайском филиале РАНХиГС пройдет Месяц открытых дверей

С 21 февраля по 20 марта 2022 года все желающие смогут получить личную или онлайн консультацию от специалистов, пообщаться с администрацией, преподавателями и студентами Академии, задать свои вопросы или просто побывать в стенах современного и динамично развивающегося вуза Алтайского края.

Алтайский филиал РАНХиГС

Вы можете выбрать любой удобный для вас формат: встреча на личной консультации в академии, по телефону, по видеосвязи или другой удобный вариант.

В рамках мероприятия каждый из вас сможет:

  • узнать больше о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС;
  • прогуляться по современным корпусам и аудиториям;
  • окунуться в уютную, почти домашнюю атмосферу;
  • познакомиться с актуальными направлениями подготовки;
  • узнать о новых возможностях и перспективах обучения в академии;
  • задать вопросы и получить ответы;
  • а главное — провести время интересно и с пользой!

Для участия необходимо заполнить заявку, указав все необходимые данные.

Сотрудники академии свяжутся с вами и подберут удобное для консультации время.

Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (3852) 503−489.


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