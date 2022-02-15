В Алтайском филиале РАНХиГС пройдет Месяц открытых дверей

С 21 февраля по 20 марта 2022 года все желающие смогут получить личную или онлайн консультацию от специалистов, пообщаться с администрацией, преподавателями и студентами Академии, задать свои вопросы или просто побывать в стенах современного и динамично развивающегося вуза Алтайского края.

Вы можете выбрать любой удобный для вас формат: встреча на личной консультации в академии, по телефону, по видеосвязи или другой удобный вариант.

В рамках мероприятия каждый из вас сможет: узнать больше о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС;

прогуляться по современным корпусам и аудиториям;

окунуться в уютную , почти домашнюю атмосферу;

почти домашнюю атмосферу; познакомиться с актуальными направлениями подготовки;

узнать о новых возможностях и перспективах обучения в академии;

задать вопросы и получить ответы;

а главное — провести время интересно и с пользой!

Для участия необходимо заполнить заявку, указав все необходимые данные.

Сотрудники академии свяжутся с вами и подберут удобное для консультации время.