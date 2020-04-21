В Алтайском филиале РАНХиГС состоялся день открытых дверей онлайн

В рамках проведения дня открытых дверей онлайн, создан специальный сайт , на котором мы собрали всю самую важную информацию для абитуриентов 2020 года.

В ходе трансляции будущие абитуриенты:

Узнали о направлениях подготовки и научной жизни , о том , как организован учебный процесс , где можно пройти практику и стажировку , чем заняться во внеучебное время , почему наши выпускники успешно трудоустраиваются.

о направлениях подготовки и научной жизни о том как организован учебный процесс где можно пройти практику и стажировку чем заняться во внеучебное время почему наши выпускники успешно трудоустраиваются. Получили полную информацию о правилах приема в академию , документах , необходимых для поступления , количестве бюджетных мест , скидках при поступлении на платное обучение.

полную информацию о правилах приема в академию документах необходимых для поступления количестве бюджетных мест скидках при поступлении на платное обучение. Встретились с руководителями образовательных программ , пообщались с ними в чате трансляции на нашем YouTube-канале.

Алёна Короткова, кандидат социологических наук, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления, рассказала об одном из самых востребованных направлений современной психологии — психологии управления. Абитуриенты познакомились с особенностями обучения и вариантами будущего трудоустройства.

Наталья Торгашова, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики и финансов, посвятила свое выступление актуальности профессии экономиста. Очертила круг востребованных профессий для будущих экономистов, а также указала на важность экономической науки в связи с изменяющимися условиями в стране и мире.

Наталья Гончарова, кандидат социологических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, описала те профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник, который в будущем планирует управлять государством, регионом или городом. Ответила на вопрос, почему наши выпускники-управленцы — универсальные специалисты, а также рассказала, как мы учим студентов планировать деятельность организации и принимать эффективные управленческие решения.

Татьяна Полещенкова, кандидат юридических наук, декан юридического факультета, заведующий кафедрой гражданского права и процесса, уделила внимание особенностям получения юридической профессии в современности. В ходе прямого эфира подробно описала процесс организации практик и стажировок в органах государственной власти, а также специализированных ведомствах.

В ходе дня открытых дверей онлайн, будущие абитуриенты и их родители в формате видеороликов подробно познакомились с каждым направлением, а в ходе прямой трансляции имели возможность пообщаться с руководителями направлений и заместителем директора по учебной работе Татьяной Кайгородовой.

Приятную атмосферу дня открытых дверей в режиме онлайн создали и уже действующие студенты академии, они присоединились к прямому эфиру, активно поддерживали любимых преподавателей в чате, писали слова поддержки в адрес родного вуза!

В настоящий момент на сайте доступны видеоролики с презентациями направлений, записи прямых эфиров, а также увлекательные ролики о студенческой жизни, знакомство с символом студенческого совета и 3D-тур по академии!

Своими впечатлениями о проведении дня открытых дверей в новом формате поделилась Татьяна Полещенкова , декан юридического факультета:

Мне кажется, что, несмотря на новый формат проведения, день открытых дверей прошел успешно. Безусловно, есть нечто в очных встречах, некое эмоционально-чувственное взаимодействие, чего онлайн-встреча не заменит. Возможно, это характерно не для всех вузов, но нашу академию традиционно характеризует именно такое отношение к абитуриентам и студентам. Конечно, нам не хватило улыбок наших абитуриентов и их родителей, но в этом формате есть и свои плюсы — к нам смогли присоединиться те, кто далеко живет и не всегда имеет возможность приехать. По окончании мероприятия все желающие смогут посмотреть запись онлайн-трансляции, а поскольку многих интересуют практически одни и те же вопросы, надеюсь, каждому эта встреча даст всю необходимую информацию. Таким образом, мы даем возможность познакомиться с академией гораздо большему количеству заинтересованных людей.

Отзыв Алёны Коротковой , заместителя заведующего кафедрой психологии и социологии управления:

Я полагаю, что такой формат дня открытых дверей онлайн — это наше будущее. Однако важно, чтобы эта форма существовала параллельно с традиционным форматом мероприятия. Сделать выбор абитуриентам непросто, а в реальной коммуникации они могут не только получить исчерпывающую информацию о поступлении, но и полностью погрузиться в атмосферу академии. Безусловным плюсом такого формата является возможность посмотреть запись из любой удобной локации и с любого устройства.

Мы в свою очередь тоже были рады видеть наших абитуриентов и действующих студентов и придумали специальный конкурс селфи для всех желающих! Специальным хэштегом #РАНХиГС22_ОНЛАЙН участники отмечали фото, на котором они следят за ходом трансляции.

10 самых оригинальных селфи получат подарочные наборы с сувенирной продукцией академии, а участники «Школы больших возможностей» — один дополнительный балл за участие в конкурсе. Также хотим поблагодарить остальных участников конкурса.

Работы участников можно посмотреть в аккаунте @Instaranepа.

Напоминаем, что посетить академию или познакомиться с будущим местом учебы, вы можете не выходя из дома. Приглашаем совершить виртуальную экскурсию!

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.