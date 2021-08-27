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Образование
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В Алтайском филиале РАНХиГС стартовала Губернаторская программа для предпринимателей малого и среднего бизнеса

26 августа в Алтайском крае состоялось торжественное открытие Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства, которая финансируется из средств краевого бюджета и реализуется на базе Алтайского филиала РАНХиГС.

По программе обучатся 150 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства края.
По программе обучатся 150 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства края.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС

В этом году в программе примут участие 150 руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства края. Первые занятия пройдут уже 30 августа. Предприниматели, показавшие лучший результат, пройдут стажировку на ведущих российских предприятиях.

Организаторами программы выступают Региональный центр «Мой бизнес» и центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС.

Участниками торжественного мероприятия стали: заместитель Председателя Правительства Алтайского края, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин, директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков и слушатели программы из городов и районов Алтайского края.

Виталий Снесарь.
Виталий Снесарь.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС

Виталий Снесарь заметил, что программа — один из ярких примеров, как разные организации, механизмы и институты объединяются и оказывают серьёзную поддержку предпринимателям — экономическую, финансовую, кадровую, обучающую.

«Здесь собрались целеустремленные, знающие толк в делах бизнеса, уверенные люди, которые тем не менее жаждут получить новые знания, навыки и компетенции. Уверен, что после обучения вы станете более подготовленными, будете преодолевать сложные перипетии и осваивать новые горизонты», — сказал Виталий Снесарь.

Он также особо отметил, что образовательная площадка играет большую роль в подготовке кадров. По его словам, Алтайский филиал РАНХиГС отвечает самым современным подходам к обучению, которые показывают высокую эффективность.

Слушатели Губернаторской программы.
Слушатели Губернаторской программы.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС

Игорь Панарин напомнил, что региональный образовательный проект, по сути, возвращается в свою альма-матер, так как в 2009 году именно филиал стал для него первой площадкой. При этом программа за годы её реализации совершенствовалась и сейчас вернулась на площадку РАНХиГС.

«Мы концептуально поменяли подход к обучению по Губернаторской программе — отказались от классического образования. Сегодняшняя программа построена по другому принципу и методологии. Практически все занятия в рамках семи модулей будут интерактивными. Финальной точкой станет совместный групповой проект», — подчеркнул он.

После официальной части начался мастер-класс «Путь лидера: 10 навыков для развития в любом бизнесе». Его провела модератор и ментор бизнес-школы Сколково, эксперт, руководитель проектных работ РАНХиГС, бизнес-коуч Forbes Ontology, предприниматель Татьяна Лопаткина.

Татьяна Лопаткина.
Татьяна Лопаткина.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС

Напомним, программа является эксклюзивным образовательным проектом, позволяющим предпринимателям приобрести современные знания и профессиональные навыки в нескольких актуальных на сегодня для бизнеса направлениях: организация командной работы; налогообложение; технологии эффективных коммуникаций; управление финансами; маркетинг и продажи; технологии ведения переговоров; правовая среда.

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