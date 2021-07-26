26 июля 28°C
﻿
Образование
36

В Алтайском филиале РАНХиГС заканчивается срок подачи документов на «бюджет»

Приём документов в Алтайский филиал РАНХиГС на очную и очно-заочную формы обучения по результатам ЕГЭ (бакалавриат, «бюджет») завершится 29 июля. До 17:00 этого дня можно будет подать документы на любое направление подготовки.

Прием документов.
Прием документов.
Алтайский филиал РАНХиГС

Конкурсные списки будут известны 2 августа, их опубликуют на сайте филиала в подразделе «Конкурс и зачисление» раздела «Абитуриенту». Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема (на «бюджет») по приоритетному этапу состоится 6 августа, а по основному этапу — 17 августа.

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает получить высшее образование. В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».

Для поступающих имеются 77 бюджетных очных мест, 7 — очно-заочных, а также 5 мест на магистерские программы.

Подать заявление можно как лично, так и онлайн.

Подробнее о поступлении можно узнать в разделе «Абитуриенту», а также по телефону 8 (3852) 503−003.

Приёмная комиссия работает по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 (корпус А, 2 этаж), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.

  • Новости компаний
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость