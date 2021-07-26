В Алтайском филиале РАНХиГС заканчивается срок подачи документов на «бюджет»

Приём документов в Алтайский филиал РАНХиГС на очную и очно-заочную формы обучения по результатам ЕГЭ (бакалавриат, «бюджет») завершится 29 июля . До 17:00 этого дня можно будет подать документы на любое направление подготовки.

Прием документов. Алтайский филиал РАНХиГС

Конкурсные списки будут известны 2 августа, их опубликуют на сайте филиала в подразделе «Конкурс и зачисление» раздела «Абитуриенту». Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема (на «бюджет») по приоритетному этапу состоится 6 августа, а по основному этапу — 17 августа.

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает получить высшее образование. В Академии осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».

Для поступающих имеются 77 бюджетных очных мест, 7 — очно-заочных, а также 5 мест на магистерские программы.

Подать заявление можно как лично, так и онлайн.

Подробнее о поступлении можно узнать в разделе «Абитуриенту», а также по телефону 8 (3852) 503−003.

Приёмная комиссия работает по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 (корпус А, 2 этаж), с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00.