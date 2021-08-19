В Алтайском филиале РАНХиГС запустят новое образовательное направление «Медиакоммуникации»

Алтайский филиал РАНХиГС успешно прошёл процедуру лицензирования на обучение по направлению «Медиакоммуникации». Поступить на бакалавриат и в магистратуру можно будет уже в следующем году.

Руководитель программы Артём Шмаков отмечает, что направление перспективно ввиду цифровой трансформации российского общества и востребовано среди абитуриентов, бакалавров и специалистов.

Студенты будут изучать журналистику, менеджмент СМИ, анализ данных, основы режиссуры, создание медиапродукта и другие профильные темы.