В Алтайском филиале РАНХиГС завершили обучение по Губернаторской программе

28 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась торжественная церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке выпускникам Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

Обучение проходило с 30 августа по 10 декабря 2021 года в очной форме. Слушатели изучали организацию командной работы, налогообложение в бизнесе, технологии эффективных коммуникаций, управление финансами, маркетинг и продажи, технологии ведения переговоров, право. Также они прошли стажировку на предприятиях федерального уровня Новосибирской и Кемеровской областей. Финальный этап — защита бизнес-проектов — состоялся в начале декабря. Выпускниками Губернаторской программы в этом году стали 150 руководителей и специалистов из сферы малого и среднего предпринимательства.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

«Вы укрепляете „армию“ тех людей, которые сегодня представляют сферу среднего и малого предпринимательства. Пусть всё у вас получается. Алтайский край, его экономика, его перспектива будут в первую очередь опираться на силы и возможности, потенциал небольших хозяйств и предприятий, индивидуальной и частной предпринимательской инициативы. Ваши достижения лежат в основе дальнейшего движения всего края вперед».

Виктор Томенко также поблагодарил директора Алтайского филиала РАНХиГС Игоря Панарина и команду вуза за то, что они выступили для слушателей Губернаторской программы «проводниками новых знаний».

Глава региона лично вручил сертификаты 15 слушателям, закончившим обучение с отличием. Продолжили церемонию вручения дипломов об окончании обучения заместитель председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь и начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Слова благодарности организаторам и профессорско-преподавательскому составу Алтайского филиала РАНХиГС выразила от лица выпускников Алена Чулюкова. Она отметила, что участники программы получили знания и навыки, которые помогают вести бизнес.

Напомним, с 2021 года Губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства реализуют региональный центр «Мой бизнес» и центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС. Программа отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части повышения профессиональных компетенций руководителей и специалистов сферы предпринимательства.