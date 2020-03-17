В Алтайском филиале РАНХиГС завершились курсы повышения квалификации для глав муниципалитетов.

С 12 по 14 марта 56 глав и исполняющих обязанности глав городов и районов Алтайского края обучались по образовательной программе Академии «Развитие и совершенствование личностно-профессиональных и управленческих компетенций глав муниципальных образований».

На торжественном открытии курсов слушателей приветствовали Юрий Проскурин, начальник департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики, и Игорь Панарин, директор Алтайского филиала РАНХиГС.

Тематика первого дня обучения была посвящена личностно-профессиональным компетенциям высшего должностного лица муниципалитета, организации работы с населением и разрешению конфликтов в практике муниципального управления. Со слушателями работали Ирина Михеева, директор сихологического центра филиала, и Юлия Шведенко, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления, а также к.соц.н. Ян Меженин, к. соц. н., доцент кафедры психологии и социологии управления.

Кроме того, 12 марта главы встретились с Юрием Земским, главным федеральным инспектором по Алтайскому краю аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Во второй день обучения участники курсов вместе с Юлией Шведенко и Артемом Шмаковым, к. фил. н., доцентом кафедры психологии и социологии управления, детально проработали темы «Основы управления персоналом в системе муниципальной службы. Командные методы работы» и «Стратегии и техники самопрезентации в профессиональной деятельности главы муниципального образования».

Взаимодействие управления имущественных отношений Алтайского края с органами местного самоуправления главы обсудили с Еленой Зинковой, начальником управления имущественных отношений края, и ее заместителем Мариной Бокий.

На третий день участники курсов погрузились в медиапространство муниципального образования. Тактику взаимодействия с целевыми аудиториями, стратегии работы в кризисной ситуации главы обсудили с Аленой Коротковой, заместителем заведующего кафедрой психологии и социологии управления, к. соц. н.

Завершилось обучение итоговым тестированием и торжественным вручением удостоверений о повышении квалификации. Игорь Панарин, директор филиала, поздравил всех слушателей с успешным прохождением курсов.

Сами участники поделились впечатлениями о трех днях, проведенных в Академии.

Эмоции и впечатления самые положительные, — комментирует Денис Леснов, глава Ключевского района. — Курсы повышения квалификации в Алтайском филиале РАНХиГС — абсолютный баланс теории и практики. Много времени в процессе обучения уделялось именно командной работе: выстраиванию эффективного взаимодействия, мотивации всех участников команды и поддержанию достойного результата. Тема актуальная на сегодняшний день. Любой орган муниципального образования — это в первую очередь команда. Важно, что весь изученный материал удалось отработать на практике в рамках командных игр. Кроме того, разобрали личностно-профессиональные характеристики руководителя и поговорили о значимости этики руководителя. По итогам обучения получил очень много полезной информации. Благодарю Центр «Высшая школа государственного управления» и преподавательский состав академии.

Хотелось бы отметить высокий уровень профессионализма преподавательского состава академии и компетентность в вопросах, которые мы затронули в рамках курсов, — делится впечатлениями Петр Афанасьев, глава Рубцовского района. — Особенно запомнились практические занятия: обучение проходило в игровом формате. Это не только полезно, но и интересно. В силу профессиональной деятельности нам необходимо постоянно совершенствовать навыки эффективного общения. Взаимодействие с населением и подчиненными играет большую роль. Порадовало, что на курсах достаточно внимания уделили командной работе и выстраиванию коммуникации внутри коллектива. За время прохождения курсов в академии удалось освежить имеющиеся знания и изучить новый материал, который можно и нужно использовать в практической деятельности муниципального служащего.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.