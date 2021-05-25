Участники конкурса — школьники 5−11 классов приехали из 20 районов и всех малых городов Алтайского края, чтобы показать свои знания и умения по пяти направлениям: «АгроКоптеры», «АгроРоботы», «АгроМетео, «АгроКосмос» и «АгроБио». Напомним, Алтайский ГАУ один из 19 агровузов России, где в 2021 году проходит региональный этап конкурса.
С напутственными словами к участникам конкурса обратились ректор аграрного университета Н.А. Колпаков, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Ю.С. Лукьянов, заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Д.В. Чегров и директор Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» С.А. Мансков.
Приветствуя участников соревнований, ректор Алтайского ГАУ Николай Анатольевич Колпаков отметил, что все, кто сегодня присутствует на конкурсе уже победители, поскольку они смогли показать лучший результат заочном этапе и были отобраны экспертным жюри из 1200 поданных заявок.
«Цифровые технологии — это наше настоящее и будущее. И этот конкурс одна из ваших ступенек к этому будущему. Желаю всем участникам конкурса ни пуха, ни пера!» — пожелал ректор.
С 2018 года Алтайский край является пилотной территорией по цифровизации сельского хозяйства и этот процесс уже не обратим. Обращаясь к участникам конкурса, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Степанович Лукьянов подчеркнул:
«Хотелось бы, чтобы то, чем вы сейчас занимаетесь было не просто увлечением, а повлияло на ваш выбор будущей профессии. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Без цифровизации мы не мыслим работу ни в растениеводстве, ни в животноводстве сегодня и, тем более, в завтрашнем дне сельского хозяйства».
В этом году организаторы конкурса добавили еще одну новую площадку — «АгроБИО», которая имела два направления: «Защита растений» и «Сити-фермер». Куратор площадки к.с.-х.н., заведующая лабораторией разведения энтомоакарифагов Новосибирского ГАУ Александра Сергеевна Зенкова отметила, что новое направление знакомит школьников с инновационными методами биологической защиты растений от вредителей и болезней.
«Участники конкурса с удивлением узнают, что среди насекомых и клещей есть полезные виды, которые уничтожают вредителей. В рамках конкурса им рассказывают, как правильно применять энтомофагов», — рассказала Александра Сергеевна.
В условиях приближенных к реальным работали участники направления «Сити-фермер». Конкурсанты должны были провести посев одной культуры в микротеплице, но перед этим определить семена, знать на какую глубину их посеять и чем полить.
«Направлению «АгроБИО» отдельное спасибо! Участники просто в восторге. Они открыли для себя биологию и готовы теперь усердно заниматься этим предметом!» — поделился руководитель команды Айской школы Ермолин Алексей Николаевич.
В прошлом году в команде участников Косихинской школы было всего 4 человека. В этом году приехало 19 участников! Как отметила руководитель команды Ольга Геннадьевна Усольцева, сработало «сарафанное радио».
«Ребятам так понравился конкурс, что они раструбили о нем по всей школе. В этом году мы закрыли четыре направления «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «АгроКосмос» и «АгроМетео». Конечно, для качественной подготовки нам недостает материальной базы, но мы готовились, и надеемся на победу», — подчеркнула педагог Косихинской школы.
Были среди участников те, кто приехал на конкурс впервые, как, например, школьники из Октябрьской школы Кытмановского района. Ученик 7 класса Александр Бухтояров и пятиклассник Константин Козлов заявились на направление «АгроКоптеры». «Немного волнительно, но не страшно. Есть сложные элементы, например, зацепить предмет и перенести его. А в остальном все понятно, как управлять квадрокоптером я знаю, дома летаю», — поделился Константин Козлов.
Кстати, для тех участников, кто управлял квадрокоптером только в теории, была возможность потренироваться на авиосимуляторе, а потом и на тренировочном кубе. Только после этого участник приступал к прохождению этапа.
Помимо конкурсных заданий для участников «АгроНТИ» были проведены мастер-классы от наставников и обучающихся Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» и от компании «Лаборатория инноваций» по пилотированию квадрокоптеров.
По результатам очного этапа конкурсная комиссия определила 30 победителей, которые представят регион в финале Всероссийского конкурса.
Справка
Региональный этап конкурса в Алтайском крае проходит при поддержке: Министерства сельского хозяйства Алтайского края; Министерства образования Алтайского края; Министерства цифрового развития Алтайского края и Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22».
Партнеры регионального этапа конкурса: торговая сеть «Акцент-Авто», ООО «РУФ-2», ООО «Агро-Мастер» и ООО «Лаборатория инноваций».