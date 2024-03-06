В алтайском городе эвакуировали школы. Заявление правительства региона

Причина — очередное письмо о заложенных взрывных устройствах.
Школьникам уже разрешили не переобувать сменную обувь, также брать с собой в классы верхнюю одежду. Однако в некоторых школьных гардеробах возникла давка, указывают "Каменские новости".
Однако стало известно, что сообщения о взрывных устройствах — фейковые.
Реакция властей
В правительстве Алтайского края отметили — ложные сообщения появились не только в крае, но и в других регионах.
Задача распространителей — запугать и навести панику среди детей и родителей.
При этом тексты сообщений практически идентичны по всей стране.
Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей сообщений.
Ранее стало известно, что правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на барнаульские школы.
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