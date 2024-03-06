6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В алтайском городе эвакуировали школы. Заявление правительства региона

Утро для учеников Камня-на-Оби школ началось, как и в предыдущие два дня — с эвакуации.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Причина — очередное письмо о заложенных взрывных устройствах.

Школьникам уже разрешили не переобувать сменную обувь, также брать с собой в классы верхнюю одежду. Однако в некоторых школьных гардеробах возникла давка, указывают "Каменские новости".

Однако стало известно, что сообщения о взрывных устройствах — фейковые.

Реакция властей

В правительстве Алтайского края отметили — ложные сообщения появились не только в крае, но и в других регионах.

Задача распространителей — запугать и навести панику среди детей и родителей.

При этом тексты сообщений практически идентичны по всей стране.

Правоохранительные органы проверяют информацию и ищут распространителей сообщений.

Ранее стало известно, что правительство Алтайского края опровергло сообщения о нападениях на барнаульские школы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость