В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания. В 2019 году институт откроет свои двери для 500 студентов, которые будут учиться как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. Они будут обучаться на 4-х факультетах: хореографическом, музыкальном, художественного творчества и информационных ресурсов и дизайна по 34 программам высшего образования, очной и заочной формам обучения.

Ольга Одинцова.,

ответственный секретарь приемной комиссии:

В институте представлен обширный перечень направлений подготовки, и любой абитуриент сможет выбрать то, что подходит именно ему. В числе востребованных направлений в течение последних лет остаются такие направления подготовки как «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Дизайн», но не меньшим спросом пользуются новые направления — «Искусства и гуманитарные науки» направленность (профиль) — Интернет коммуникации и веб-дизайн, Танец и современная пластическая культура.

Абитуриенты, поступающие на творческие направления, должны не только предоставить результаты ЕГЭ, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Подготовка к их сдаче начинается с 1 июля, а сами экзамены — 15 июля.

Кроме творческих, институт готовит специалистов по гуманитарным направлениям — туризм, выставочная и библиотечно-информационная деятельность, для поступления на которые, необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе или истории.

В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания — 2019 архив фото АГИК

Институт проводит прием на целевое обучение для подготовки кадров в сфере культуры, искусства и образования по заказу работодателей на основании договора о целевом обучении. Для таких абитуриентов действует отдельный конкурс, существует гарантия последующего трудоустройства.

В 2019 году первыми абитуриентами института стали выпускники профессиональных учебных заведений, желающие получить высшее образование и выпускники школ прошлых лет. Только в первый день работы в приемную комиссию института подали документы на 25% больше абитуриентов, чем в прошлом году.

В институте сформирована необходимая для обучения инфраструктура — специально оборудованные учебные аудитории, хореографические классы, художественные мастерские. Созданы условия для реализации научно-творческого потенциала студентов: концертный зал с уникальной акустикой и современным световым, звуковым и проекционным оборудованием, концертно-продюсерский центр, учебно-творческая аудиолаборатория для профессиональной звукозаписи. Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.