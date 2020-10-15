В Алтайском крае будет переучивать людей, пострадавших от коронавирусных ограничений

Пострадавшие от ковидной самоизоляции граждане — потерявшие работу, личный бизнес или находящиеся под риском увольнения, а также выпускники образовательных организаций могут бесплатно пройти обучение новым специальностям или получить новые знания по своей профессии, сообщает министерство образования Алтайского края.

Программу реализует Минпросвещения России совместно с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Worldskills Россия)».

Цель программы — помочь людям приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

На программу выделено 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. До конца 2020 года подготовку смогут пройти больше 110 тысяч человек. Обучать будут наиболее востребованным направлениям, в том числе с применением дистанционных технологий, в центрах обучения Worldskills, оснащенных в соответствии с самыми современными стандартами.

Кирпичи. СС0.

В Алтайском крае таких центров 14:

Алтайская академия гостеприимства,

Алтайский архитектурно-строительный колледж,

Алтайский государственный колледж,

Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса,

Алтайский политехнический техникум,

Алтайский промышленно-экономический колледж,

Алтайский транспортный техникум,

Барнаульский государственный педагогический колледж,

Барнаульский лицей железнодорожного транспорта,

Бийский педагогический колледж,

Бийский промышленно-технологический колледж,

Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий,

Павловский аграрный техникум,

Яровской политехнический техникум".

Важный компонент программы — обязательное трудоустройство слушателей после прохождения обучения. Они получат документы о квалификации (результаты будут занесены в федеральный реестр сведений), а также Skills-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций.

Для обучения можно выбрать любую профессию, представленную в регионе. В региональный перечень включены профессии, по которым есть вакансии для трудоустройства.

Парикмахерский салон. CCO

В Алтайском крае обучение возможно по следующим направлениям:

администрирование отеля,

веб-дизайн и разработка,

ветеринария,

дошкольное воспитание,

кирпичная кладка,

кондитерское дело,

корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности,

кузовной ремонт,

парикмахерское искусство,

поварское дело,

преподавание в младших классах,

ремонт и обслуживание легковых автомобилей,

токарные работы на станках с ЧПУ,

туризм,

фрезерные работы на станках с ЧПУ,

эксплуатация сельскохозяйственных машин,

электромонтаж,

ювелирное дело.

Всего пройти бесплатное обучение смогут 1137 человек. Для того чтобы стать участником необходимо подать заявку на портале express@worldskills.ru. Записаться на обучение можно на сайте express.worldskills.ru.