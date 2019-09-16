В Алтайском крае хорошо написали IT-диктант

Более 2600 человек приняли участие в написании диктанта по информационным технологиям. В основном это сделали школьники и студенты. Средняя оценка составила 70 баллов, а 57 участников написали диктант на 100 баллов

Как сообщают организаторы IT-диктанта, в нем участвовали представители самых разных возрастных групп. В том числе жители края в возрасте 56 лет и старше. Мужчины в среднем лучше справились с зданием (72 балла), чем женщины (68 баллов). Однако в старшей возрастной группе именно женщины показали максимальный результат — 84 балла.

Вопросы диктанта включали такие темы, как основы компьютерной грамотности, сквозные технологии, информационная безопасность, финансовые операции и онлайн-закупки, критическое восприятие информации, производство цифрового контента, цифровые способы и средства коммуникации, поиск информации, использование цифровых устройств, основы компьютерной грамотности.

Наибольшие затруднения у экзаменуемых вызвали вопросы о производстве цифрового контента, характеристики и возможности графических редакторов, а также со сквозными технологиями. Самыми простыми были вопросы про цифровые способы и средства коммуникации.