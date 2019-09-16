В Алтайском крае хорошо написали IT-диктант

Как сообщают организаторы IT-диктанта, в нем участвовали представители самых разных возрастных групп. В том числе жители края в возрасте 56 лет и старше. Мужчины в среднем лучше справились с зданием (72 балла), чем женщины (68 баллов). Однако в старшей возрастной группе именно женщины показали максимальный результат — 84 балла.
Вопросы диктанта включали такие темы, как основы компьютерной грамотности, сквозные технологии, информационная безопасность, финансовые операции и онлайн-закупки, критическое восприятие информации, производство цифрового контента, цифровые способы и средства коммуникации, поиск информации, использование цифровых устройств, основы компьютерной грамотности.
Наибольшие затруднения у экзаменуемых вызвали вопросы о производстве цифрового контента, характеристики и возможности графических редакторов, а также со сквозными технологиями. Самыми простыми были вопросы про цифровые способы и средства коммуникации.