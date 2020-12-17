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Образование

В Алтайском крае на уровне закона утвердили клятву для учителей

17 декабря в первом чтении депутаты АКЗС поддержали законопроект о статусе педагогического работника, куда входят разные меры по повышению престижа профессии. Среди них клятва, которую должны будут приносить педагоги, впервые начинающие работать.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Разработало законопроект министерство образования и науки региона по инициативе губернатора Виктора Томенко. С докладом на сессии АКЗС выступил замглавы алтайского минобра Галина Синицына.

Она рассказала, что в документ вошли меры для повышения статуса профессии учителя, которые условно можно разделить на несколько блоков.

Это традиции и преемственность (клятва педагога, знак отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края», учреждение Дня народного Просветителя в Алтайском крае и так далее), блок о защите чести и достоинства педагогов, о мерах социальной поддержки (это существующие меры пока перенесли из других нормативно-правовых актов) и дополнительные меры организационной поддержки.

Алтайский край станет одним из первых регионов, закрепляющих на законодательном уровне ценности педагогического труда, добавила Синицына.

Школа. Земский учитель. Заринский район.
Школа. Земский учитель. Заринский район.
Анна Зайкова.

В первом чтении депутаты поддержали закон, высказав разные мнения. Они сошлись в том, что ко второму чтению необходимо рассмотреть возможность расширить меры поддержки, касающиеся доплат, надбавок, стажировок и так далее.

Текст клятвы педагога Алтайского края

Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края.

Добавим, что текст клятвы типовой. В каждой организации имеют право изменить как текст, так и порядок принесения клятвы.

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