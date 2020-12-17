В Алтайском крае на уровне закона утвердили клятву для учителей

17 декабря в первом чтении депутаты АКЗС поддержали законопроект о статусе педагогического работника, куда входят разные меры по повышению престижа профессии. Среди них клятва, которую должны будут приносить педагоги, впервые начинающие работать.

Разработало законопроект министерство образования и науки региона по инициативе губернатора Виктора Томенко. С докладом на сессии АКЗС выступил замглавы алтайского минобра Галина Синицына.

Она рассказала, что в документ вошли меры для повышения статуса профессии учителя, которые условно можно разделить на несколько блоков.

Это традиции и преемственность (клятва педагога, знак отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края», учреждение Дня народного Просветителя в Алтайском крае и так далее), блок о защите чести и достоинства педагогов, о мерах социальной поддержки (это существующие меры пока перенесли из других нормативно-правовых актов) и дополнительные меры организационной поддержки.

Алтайский край станет одним из первых регионов, закрепляющих на законодательном уровне ценности педагогического труда, добавила Синицына.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

В первом чтении депутаты поддержали закон, высказав разные мнения. Они сошлись в том, что ко второму чтению необходимо рассмотреть возможность расширить меры поддержки, касающиеся доплат, надбавок, стажировок и так далее.

Текст клятвы педагога Алтайского края Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края.

Добавим, что текст клятвы типовой. В каждой организации имеют право изменить как текст, так и порядок принесения клятвы.