В Алтайском крае не будут проводить эксперимент с дистанционным обучением в школах

Председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко прокомментировала горячо обсуждаемую тему о возможном введении дистанционного обучения в школах. По ее словам, эксперимент не подразумевает полный переход на заочное обучение, сообщается на сайте АКЗС.

Как рассказала Ильюченко, наибольшее опасение у педагогов и родителей вызвал проект «Цифровая образовательная среда» (входит в нацпроект «Образование»).

«Он создан не для того, чтобы внедрить дистанционное обучение вместо традиционного очного. Все эти меры были запланированы еще до эпидемии коронавируса, когда сам термин „дистанционное обучение“ имел несколько иной смысл», — пояснила председатель комитета.

Суть «Цифровой образовательной среды» заключается в переоснащении школ: проведении высокоскоростного интернета со скоростью не менее 100 Мб/с в городской местности и не менее 50 Мб/с в сельской местности, закупке новых компьютеров, программ к ним, презентационного оборудования и так далее.

Все это делается для того, чтобы у детей была возможность получать знания в удобной форме дополнительно к школьной программе.

«Сейчас настала пора обновить техническое и программное оснащение школ, и Алтайскому краю очень повезло, что мы попали в число первых, кто получит для этого средства. Регионам выделены 3 миллиарда рублей для 1700 российских школ, участвующих в эксперименте. Поэтому хочу успокоить родителей. Сегодня в Алтайском крае ни в коем случае не идет речь о замене традиционного образования дистанционным», — заверила Татьяна Ильюченко.

Напомним, информация о том, что Алтайский край станет «зоной эксперимента» по внедрению цифровой образовательной среды, появилась 27 июня и вызвала большой общественный резонанс.

Карантин. Компьютер. CC0

В частности, в документе Минпросвещения сообщалось, что-то эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых предлагается провести с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2022 года.

Помимо Алтайского края, эксперимент будет проведен еще в 13 регионах России.

Многие расценили эту информацию как перевод детей из школ на домашнее дистанционное обучение.