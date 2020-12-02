В Алтайском крае построят новую школу с бассейном и лифтом

Будущее здание образовательного учреждения, рассчитанного на 140 мест, будет построено в селе Шарчино. Стоимость работ 238,5 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета. Согласно контракту, ввести объект в эксплуатацию подрядчик должен в 2022 году.

В двухэтажном здании будет размещено 11 классов, столовая на 70 посадочных мест, библиотека, актовый зал более чем на 80 мест и спортзал с душевыми и раздевалками. Обучение предусмотрено в одну смену.

Также здесь создадут условия для маломобильных граждан. Вход оснастят пандусом, для подъема на второй этаж запланировано устройство лифта.