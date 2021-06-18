В Алтайском крае появились первые уникумы-стобалльники

Так, наивысший балл по химии набрали трое выпускников, двое написали экзамен на 100 баллов по географии и шестеро — по литературе.

Как сообщили в краевом Министерстве образования и науки, всего в регионе почти в 100 пунктах приема экзамена около 2,3 тыс. участников сдавали химию, литературу и географию.

Из них химию выбрали 1133 человека, географию — около 250 человек, литературу — более 650 выпускников. Наивысшие баллы получили восемь ребят из городов, в том числе двое — выпускники прошлых лет. Так, пятеро из них проживают в Барнауле, еще двое — в Рубцовске и один — в Яровом.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Также три выпускника из Завьяловского, Топчихинского и Павловского районов получили стобалльные результаты.

В ведомстве отметили, что основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается. Впереди испытания по иностранному языку, биологии и информатике. Единый государственный экзамен в Алтайском крае в 2021 году сдадут около 11 тыс. человек. Это выпускники нынешнего года и прошлых лет, а также учащиеся колледжей.