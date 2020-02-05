В Алтайском крае появится научно-образовательный центр

Создание такого центра позволит решать задачи социально-экономического развития региона, повышения конкурентоспособности науки и высшего образования, а также позволит научным организациям участвовать в конкурсах в рамках нацпроектов.
«Это, конечно, важное событие, потому что символизирует консолидацию всех ученых региона во имя достижения новых целей, поставленных национальными проектами «Образование» и «Наука», — отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
Создание научно-образовательного центра отвечает целям исполнения «майских» указов президента Владимира Путина, добавили в правительстве.