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Образование

В Алтайском крае появится научно-образовательный центр

4 февраля в День российской науки в Алтайском крае объявили о создании регионального научно-образовательного центра. Соглашение о сотрудничестве подписали представители науки, образования и бизнеса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Подписание соглашения о создании научно-образовательного центра.
Подписание соглашения о создании научно-образовательного центра.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Создание такого центра позволит решать задачи социально-экономического развития региона, повышения конкурентоспособности науки и высшего образования, а также позволит научным организациям участвовать в конкурсах в рамках нацпроектов.

«Это, конечно, важное событие, потому что символизирует консолидацию всех ученых региона во имя достижения новых целей, поставленных национальными проектами «Образование» и «Наука», — отметил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Создание научно-образовательного центра отвечает целям исполнения «майских» указов президента Владимира Путина, добавили в правительстве.

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