Расскажи о своих любимых алтайских продуктах и получи ценный приз

5 ноября 2018 года в Алтайском крае стартует масштабный творческий конкурс «Люблю алтайские продукты». Отбор работ будет проходить по трем номинациям: «Рецепт-фото», «Рисунок (поделка)» и «Литературное творчество». Победители в каждой из номинаций получат ценные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты. Как стать участником конкурса и повысить свой шанс на победу, читайте в нашем разборе.

Какие работы принимаются на конкурс?

Конкурс будет проходить в трех номинациях. Первая — рецепт-фотография «Алтайская трапеза». В этой номинации участнику необходимо сделать фотографию блюда, приготовленного из алтайских продуктов, опубликовать снимок в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») с его описанием и рецептом (объем — не менее 500 символов). Также публикация в соцсетях должна сопровождаться хэштегами #алтайскиепродукты2018 и #алтайскаятрапеза.

Вторая номинация «Вместе вкуснее» связана с визуальным творчеством. Здесь участнику нужно нарисовать рисунок или смастерить поделку на тему «Мы готовим с мамой», сфотографировать свою работу, опубликовать снимок в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») с его описанием (тоже не менее 500 символов). Также публикация в соцсетях должна сопровождаться хэштегами #алтайскиепродукты2018 и #вместевкуснее.

Третья номинация «Я люблю алтайские продукты» — для молодых любителей литературного творчества. Здесь участник должен написать рассказ, стихотворение либо другое произведение на тему «Как правильно питаться с помощью алтайских продуктов». Как и в двух других номинациях, необходимо сделать публикацию в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») и в подписи разместить свое произведение. Ну и, конечно, не забыть о хэштегах #алтайскиепродукты2018 и #ялюблюалтайскиепродукты.

Какую информацию надо обязательно указать?

Каждое сообщение в социальных сетях должно содержать имя и фамилию участника, его возраст и контактный телефон. Если работа выполнена под руководством педагога, необходимо также указать его имя и фамилию, а также номер школы, где он преподает.

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Какие будут возрастные категории?

Работы на конкурс «Люблю алтайские продукты» принимаются от детей трех возрастных категорий:

7−10 лет;

11−14 лет;

14−17 лет.

В какие сроки пройдет конкурс?

У конкурсантов есть время до 25 ноября 2018 года, чтобы подготовить свои работы и разместить их в соцсетях. Именно в этот день заканчивается прием. Далее, с 26 по 30 ноября, работы претендентов оценит жюри. А затем до 5 декабря на сайте altapress.ru будет проходить голосование.

Как повысить шансы на победу?

Конкурсная комиссия будет выбирать по 10 работ, набравших максимальное количество баллов согласно утвержденным критериям. Отбор будет проходить в каждой номинации и в каждой возрастной категории.

Выбранные работы разместят на сайте altapress.ru, где в течение семи дней будет проходить голосование. Читателям предстоит выбрать «победителя зрительских симпатий».

Параллельно конкурсная комиссия будет определять победителей — по три в каждой номинации и возрастной категории, — набравших максимальное количество баллов.

Какие будут призы?

За первое место победителям будут вручены смартфоны, за второе — смарт-часы, за третье — фитнес-браслеты. Все участники получат дипломы, сувениры и подарки от алтайских производителей.

Когда пройдет награждение?

Торжественное награждение пройдет не позднее 15 декабря. Местом проведения станет площадка «Экоярмарки ВДНХ» (ул. Взлетная, 2-к). О времени проведения награждения все участники будут предупреждены заранее.

Кто организует конкурс?

Организаторами конкурса «Люблю алтайские продукты» выступают ИД «Алтапресс» и управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром). Конкурс проводится при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

Партнерами конкурса стали известные алтайские компании: «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова», «Барнаульский молочный комбинат», «Волчихинские напитки», «Алтайская сказка», «Модест», «Квантсервер», «Народный продукт», а также торговый двор «Аникс» и «Экоярмарка ВДНХ».

Где можно узнать подробности?

Если у вас есть вопросы по проведению конкурса «Люблю алтайские продукты», вы можете обратиться в Алтайпищепром по телефону (3852) 63−68−58 либо написать на электронную почту piscevik@mail.ru.