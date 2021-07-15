В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства

В этом году программа реализуется на базе регионального центра «Мой бизнес» и Алтайского филиала РАНХиГС.
Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, позволяющий приобрести современные знания и практические навыки по направлениям:
- Организация командной работы в бизнесе;
- Налогообложение бизнеса;
- Технологии эффективных коммуникаций;
- Управление финансами;
- Маркетинг и продажи;
- Технологии ведения переговоров;
- Правовая среда бизнеса.
Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для слушателей, показавший лучший результат, предусмотрена возможность участия в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы установленного образца.
К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).
Конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Программы проводится, НО «Алтайский фонд МСП», количество мест ограничено. Узнать подробнее о Программе можно на сайте губернаторская программа мойбизнес22. рф и по телефону 8 800 222 8322.