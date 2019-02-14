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Образование

В Алтайском крае в 2019 году могут поднять плату родителей за детские сады

В 2019 году в Алтайском крае могут поднять родительскую плату в детских садах, сообщил председатель краевого заксобрания (АКЗС) Александр Романенко в Славгороде. В этом городе обсуждается рост с 1400 до 1750 рублей.

Дети. Карандаши. Детский сад.
Дети. Карандаши. Детский сад.
СС0.

По словам Романенко, рост платы произойдет, когда власти поймут, что «решение назрело» и «возможности родителей позволяют».

Тема повышения родительской платы, которая идет на питание детей, остро обсуждалась в конце 2017 года, когда появился приказ регионального министерства образования о ее повышении, в Барнауле, например, — почти на 40%.

Тогда резонанс был настолько большим, а недовольство родителей так велико, что приказ отменили.

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Позиция органов власти края в том, что должно быть единодушное решение — повышать плату за питание, включать в рацион больше продуктов, большего ассортимента. Мы должны понимать, что это плата родителей. И вот тогда, когда родители поймут, что это действительно необходимо делать, что они могут это делать, тогда действительно разные органы власти должны принять решения.

По словам спикера АКЗС, на уроне правительства и парламента есть договоренность провести анализ, «насколько в крае это решение назрело, насколько возможности родителей позволяют это сделать».

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Я не исключаю, что такое решение мы в течение 2019 года примем. Но предварительно проведем широкую разъяснительную работу.

С предложениями повысить плату вышли детсады Завьяловского района, Славгорода.

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