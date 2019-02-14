В Алтайском крае в 2019 году могут поднять плату родителей за детские сады

По словам Романенко, рост платы произойдет, когда власти поймут, что «решение назрело» и «возможности родителей позволяют».

Тема повышения родительской платы, которая идет на питание детей, остро обсуждалась в конце 2017 года, когда появился приказ регионального министерства образования о ее повышении, в Барнауле, например, — почти на 40%.

Тогда резонанс был настолько большим, а недовольство родителей так велико, что приказ отменили.

Позиция органов власти края в том, что должно быть единодушное решение — повышать плату за питание, включать в рацион больше продуктов, большего ассортимента. Мы должны понимать, что это плата родителей. И вот тогда, когда родители поймут, что это действительно необходимо делать, что они могут это делать, тогда действительно разные органы власти должны принять решения.