В Алтайском крае в 2019 году могут поднять плату родителей за детские сады

По словам Романенко, рост платы произойдет, когда власти поймут, что «решение назрело» и «возможности родителей позволяют».
Тема повышения родительской платы, которая идет на питание детей, остро обсуждалась в конце 2017 года, когда появился приказ регионального министерства образования о ее повышении, в Барнауле, например, — почти на 40%.
Тогда резонанс был настолько большим, а недовольство родителей так велико, что приказ отменили.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
Позиция органов власти края в том, что должно быть единодушное решение — повышать плату за питание, включать в рацион больше продуктов, большего ассортимента. Мы должны понимать, что это плата родителей. И вот тогда, когда родители поймут, что это действительно необходимо делать, что они могут это делать, тогда действительно разные органы власти должны принять решения.
По словам спикера АКЗС, на уроне правительства и парламента есть договоренность провести анализ, «насколько в крае это решение назрело, насколько возможности родителей позволяют это сделать».
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
Я не исключаю, что такое решение мы в течение 2019 года примем. Но предварительно проведем широкую разъяснительную работу.
С предложениями повысить плату вышли детсады Завьяловского района, Славгорода.