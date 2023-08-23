В Алтайском крае внезапно закрыли одну из школ перед началом учебного года

В Тогульском районе закрыли школу из-за несоответствия норм безопасности. В ней обучаются более 120 детей.

Деревянный корпус сельской школы очень ветхий и опасный, а в кирпичном не соблюдают нормы пожарной безопасности.

Глава района сказал, что в скором времени все нарушения исправят. Однако в корпусе планируют обучать только начальные классы.

Родители выступают за то, чтобы там учились и старшеклассники. Организовать это смогут только в две смены.

Всего в школе 15 учителей, а детей более 120, которые обучаются тут с первого по девятый класс, передает "Банкфакс".

Также глава района предложил родителем перевести детей в другую, среднюю школу. По его словам, там идеальные условия.

Ранее в Госдуме предложили возмещать траты на подготовку детей к школе.