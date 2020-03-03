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Образование

В Алтайском крае запустят новую соцсеть

В Алтайском крае приготовили к запуску социальную сеть «Образование22». Это будет проверенное интернет-пространство, где будут обсуждать и решать проблемы, в том числе, буллиинг. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Инциатором создания новой соцсети выступил министр образования края Максим Костенко. он предложил объединить всех участников образовательного процесса в одном месте и нивелировать негативные влияния в сети.

Михаил Рязанов,
директор Алтайского краевого информационно-аналитического центра:

Социальная сеть «Образование22» — это один из сервисов, где мы объединим все проекты и попробуем родителей и учителей запустить в единое проверенное интернет-пространство. Как в любой соцсети, есть новостная лента, как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и Министру образования Максиму Костенко.

Проект уже находится в процессе бета тестирования. С 1 апреля он начнет работать.

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