В Алтайском крае запустят новую соцсеть

Инциатором создания новой соцсети выступил министр образования края Максим Костенко. он предложил объединить всех участников образовательного процесса в одном месте и нивелировать негативные влияния в сети.

Социальная сеть «Образование22» — это один из сервисов, где мы объединим все проекты и попробуем родителей и учителей запустить в единое проверенное интернет-пространство. Как в любой соцсети, есть новостная лента, как агрегация нужной и интересной информации, есть возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и Министру образования Максиму Костенко.