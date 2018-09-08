В Алтайском медуниверситете повысили стипендии на 21%

Стипендии в Алтайском государственном медуниверситете вырастут в среднем на 21%, сообщает Политсиб.ру . Такое решение приняли на первом в этом году заседании ученого совета вуза.

Студенты АГМУ устроили шествие в память медиков, погибших в ВОВ.

Студенты будут получать на 500 рублей больше, прибавка для ординаторов составит 2 тыс. рублей, для аспирантов — 1850 рублей.

Студенты АГМУ, сдавшие летнюю сессию на «хорошо» и «отлично», будут ежемесячно получать стипендию 2,6 тыс. рублей.

За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности студентам будут платить от 9,9 тыс. до 10,4 тыс. рублей.

Размер государственной социальной стипендии составит от 3,9 тыс. до 4,1 тыс. рублей.

Ординаторы и аспиранты университета ежемесячно будут получать 12 тыс. и 11,3 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, на 500 рублей увеличен размер ректорской стипендии, которая назначается «платным» студентам за достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Сумма выплат им составит от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей.

Также члены ученого совета решили установить стипендии в 10 тыс. рублей 68 первокурсникам, поступившим в вуз с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше. Они будут получать эти деньги до окончания первого курса, если хорошо сдадут зимнюю сессию.