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Как в Алтайском крае будут обеспечивать безопасность школ в новом учебном году

В 40% школ Алтайского края физическую защиту обеспечивает только сторож. Между тем, требования к охране повышаются, оборудование требует модернизации, а школьники имеют свойство «притягивать» все новые опасности или вступать в конфликты. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал altapress.ru о цифровой безопасности, буллинге и подготовке учителей.

Видеокамеры в школе.
Видеокамеры в школе.
Анна Зайкова

Что должно быть в школе

Наличие ограждения по периметру и освещение территории обязательны для всех школ страны, такие установки местным властям дает федеральное Министерство просвещения. В них же входит наличие инженерно-технических средств охраны — охранно-пожарной сигнализации (ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля.

Входные двери должны быть выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц. Обязателен также пропускной режим.

В идеале в школе должна быть лицензированная охрана — Росгвардия или частные охранные предприятия, ответственные за физическую безопасность в школе.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

Антибуллинг

«Безопасная школа» — одна из инициатив губернатора края Виктора Томенко, в которую, помимо пожарной, цифровой и антитеррористичской безопасности, входит и психологическая. Программа подразумевает в том числе введение ставок психологов, социальных педагогов и модернизацию школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.

По словам Костенко, в крае принят трехлетний план внедрения специальной антибуллинговой программы, по которой обучают директоров, классных руководителей и учителей-предметников. Это курс информационной безопасности, включенный в систему повышения квалификации.

Программа подразумевает создание вместе с учителями, родителями и детьми безопасной школьной среды. В крае разработали и типовой пакет документов о том, как должна быть организована антибуллинговая работа в школах.

Уроки медиаграмотности, как сказал министр, «плавно интегрируются в курс обществознания».

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

Цифровая безопасность

Еще одна из инициатив — проект «Цифровая электронная школа Алтая». В нее попадают все краевые учреждения образования, подключаются и муниципальные. Она направлена на предупреждение заведомо ложных сообщений о терактах.

В следующем году все учебные заведения подключат к единому серверу краевого информационно-аналитического центра. Все сайты и адреса электронной почты будут защищены.

Максим Костенко,
министр образования и науки Алтайского края:

В этом году мы завершили паспортизацию всех школ в крае с точки зрения антитеррористической безопасности. Будет составлен план минимизации рисков внешних деструктивных воздействий. Конечно, это потребует финансовых вливаний, и немалых.

Министр отметил, что финансовая нагрузка ляжет на муниципалитеты. Для краевых подведомственных учреждений образования (их чуть больше 100) в этом году на обеспечение безопасности выделено 70 млн. рублей, такая же сумма планируется и в следующем. Это позволит полностью завершить антитеррористическую подготовку школ.

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