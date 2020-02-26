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26 февраля
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Образование

В алтайском селе открыли новый корпус школы почти за 200 млн рублей

В селе Калманка торжественно открыли новый корпус местной средней школы имени Григория Ударцева. На ее строительство в 2019 году из краевого бюджеты выделили около 194 млн рублей.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Анна Зайкова

Как сообщает газеты «Заря Приобья», помимо учебных классов, в новом корпусе разместились медицинский блок, актовый и спортивный залы. Кабинеты оснастили мебелью, современным учебно-лабораторным оборудованием.

Два корпуса Калманской школы соединили теплым переходом. Уроки в новом корпусе начнутся с четвертой четверти.

Во время рабочей поездки в райцентр министр образования Максим Костенко также оценил, как идет ремонт местного детского сада.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Анна Зайкова

«Мы видим яркий пример ответственного подхода к созданию новой инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. Важно создать новые условия, адекватные требованиям времени, в том числе для детей ясельного возраста», — цитирует слова министр официальный сайт региона. .

По его словам, отремонтированное дошкольное учреждение примет детей ориентировочно в середине марта.

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