В алтайском селе открыли новый корпус школы почти за 200 млн рублей

Как сообщает газеты «Заря Приобья», помимо учебных классов, в новом корпусе разместились медицинский блок, актовый и спортивный залы. Кабинеты оснастили мебелью, современным учебно-лабораторным оборудованием.
Два корпуса Калманской школы соединили теплым переходом. Уроки в новом корпусе начнутся с четвертой четверти.
Во время рабочей поездки в райцентр министр образования Максим Костенко также оценил, как идет ремонт местного детского сада.
«Мы видим яркий пример ответственного подхода к созданию новой инфраструктуры дошкольных образовательных организаций. Важно создать новые условия, адекватные требованиям времени, в том числе для детей ясельного возраста», — цитирует слова министр официальный сайт региона. .
По его словам, отремонтированное дошкольное учреждение примет детей ориентировочно в середине марта.