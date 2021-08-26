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Образование
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В алтайском вузе научат диагностировать финансовую деятельность организации

Продолжается набор в магистратуру Алтайского филиала РАНХиГС по направлению «Финансы и кредит» на программу «Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе».

Алтайский филиал РАНХиГС.

В конце обучения слушатели смогут не только ставить диагноз предприятию и определять причины его низких финансовых показателей, но и сумеют разрабатывать план развития организации на основе бизнес-инжиниринга и реорганизации бизнес-процессов.

Программа рассчитана на предпринимателей, руководителей финансовых служб коммерческого сектора, сотрудников, ориентированных на повышение ценности бизнеса.

Наряду с классическими лекциями и семинарскими занятиями по базовым дисциплинам, обучающиеся будут решать кейсовые задания, анализировать реальные ситуации и показатели, планировать собственные проекты. Для студентов, не имеющих даже минимальных знаний по экономике, создан курс видеолекций об основных понятиях и теории финансов.

Магистрант овладеет навыками бизнес-анализа и финансового анализа, финансового планирования, процессного управления. Знаний и умений выпускнику будет достаточно, чтобы работать, к примеру, заместителем генерального директора по финансовым вопросам, финансовым директором или возглавить финансово-экономическое подразделение.

«Диплом магистра — это не модное течение, а ответ современным экономическим вызовам. Он даёт возможность занимать руководящие должности, решать непростые финансовые задачи, вовремя принимать продуманные решения», — говорит Наталья Торгашова, заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к. э. н.

Обучение в заочной форме по программе продлится два года и три месяца. Документы на бюджет и в первый поток по договору принимаются по 8 сентября, во второй поток по договору — по 12 ноября.

Подробнее о поступлении можно узнать в разделе «Абитуриенту» или по телефону (3852) 503−003.

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