В работе заседания, где были представлены основные достижения научно-инновационной деятельности АлтГУ за 2019 год, приняли участие министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков, а также ученые и студенты университета.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров, открывая заседание ОНТС, напомнил о том, что опорный вуз Алтайского края на 83 процента состоит из кандидатов и докторов наук.

«Алтайский госуниверситет — это место, где сконцентрирована элита науки нашего региона, и работает кузница кадров молодых исследователей, — уточнил ректор АлтГУ. — Наши ученые в 2019 году добились очень хороших результатов, внеся значительный вклад в развитие научного потенциала АлтГУ. В частности, 140 миллионов привлек университет по научно-исследовательским проектам и хоздоговорам, объем научных публикаций приближается к 400 по базам цитирования Scopus и Web of Science. Радует то, что значительное количество публикаций относится к молодой науке; в вузе сформировались молодые научные школы, поэтому мы с уверенностью можем говорить о том, что у науки Алтайского госуниверситета есть перспективное будущее».

В АлтГУ лучших ученых наградили научными «Оскарами». Алтайский государственный университет.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко от имени Губернатора Алтайского края Виктора Томенко поздравил весь научный коллектив опорного вуза с предстоящим профессиональным праздником.

«Мы гордимся опорным университетом Алтайского края, формирующим образ будущего региона, который становится драйвером развития экономики и социальной сферы нашего края. Приятно осознавать, что эти драйверы держатся на плечах наших земляков, наших ученых. Наука Алтайского госуниверситета на карте Российской Федерации представлена ярко разными научными школами, и мы, конечно же, будем способствовать дополнительной поддержке развития вузовской науки на территории Алтайского края. Поэтому мы желаем вам неуклонного роста всех наукометрических показателей, сплоченности внутри коллектива своего вуза и с другими университетами и институтами края», — отметил глава Минобрнауки региона.

В преддверии Дня российской науки опорный Алтайский госуниверситет уже в четвертый раз организовал вручение памятного знака «Пламя науки», символизирующего стремление к научному поиску и служение делу просвещения. Так, по итогам 2019 года памятный знак «Пламя науки» был вручен в 10 номинациях.

В АлтГУ лучших ученых наградили научными «Оскарами». Алтайский государственный университет.

Номинация: «Научное издание года — 2019»

За включение журнала в международную базу цитирования Scopus награждена редколлегия журнала «Аcta Biologica Sibirica» ( главный редактор — Яковлев Роман Викторович , доктор биологических наук , доцент , профессор кафедры экологии , биохимии и биотехнологии)

главный редактор — Яковлев Роман Викторович доктор биологических наук доцент профессор кафедры экологии биохимии и биотехнологии) За включение журнала в перечень ВАК награждена редколлегия журнала «Теория и практика археологических исследований» ( главный редактор — Алексей Тишкин , доктор исторических наук , профессор , заведующий кафедрой археологии , этнографии и музеологии);

Номинация: «Изобретатель года — 2019»

Сергей Темерев , заведующий кафедрой техносферной безопасности и аналитической химии;

заведующий кафедрой техносферной безопасности и аналитической химии; Виктор Петухов , инженер кафедры техносферной безопасности и аналитической химии.

Номинация: «Научный проект года — 2019»

Лаборатория математического и компьютерного моделирования в природных и индустриальных системах под научным руководством доктора физико-математических наук , доцента Сергея Саженкова ( со-руководитель доктор физико-математических наук , доцент , заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Папин Александр)

Номинация: «Молодежный научный проект — 2019»

Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки Социологические науки Анастасия Спирина , научный руководитель — Светлана Максимова;

направление подготовки Социологические науки Анастасия Спирина научный руководитель — Светлана Максимова; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Социологические науки» Сылдысмаа Сарыглар , научный руководитель — Светлана Максимова;

направление подготовки «Социологические науки» Сылдысмаа Сарыглар научный руководитель — Светлана Максимова; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Психологические науки» Гоар Кроян , научный руководитель — Ольга Гурова;

направление подготовки «Психологические науки» Гоар Кроян научный руководитель — Ольга Гурова; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Биологические науки» Елена Куцева , научный руководитель — Ольга Филатова;

направление подготовки «Биологические науки» Елена Куцева научный руководитель — Ольга Филатова; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Исторические науки и археология» Виолетта Сайберт , научный руководитель — Сергей Грушин;

направление подготовки «Исторические науки и археология» Виолетта Сайберт научный руководитель — Сергей Грушин; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Химические науки» Анастасия Исаева , научный руководитель — Владимир Смагин;

направление подготовки «Химические науки» Анастасия Исаева научный руководитель — Владимир Смагин; Аспирант 3-го года обучения , направление подготовки «Науки о Земле» Курятникова Наталья Александровна , научный руководитель — Малыгина Наталья Сергеевна.

Номинация: «Научный коллектив года — 2019»

Научный коллектив под руководством доктора исторических наук , доцента , профессора кафедры востоковедения Юлии Лысенко.

доцента профессора кафедры востоковедения Юлии Лысенко. Научный коллектив под руководством доктора социологических наук , профессора , заведующего кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Светланы Максимовой.

профессора заведующего кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Светланы Максимовой. Научный коллектив авторов: Александр Шмаков , Елена Шапетько , Виктор Петров , Надежда Ирисова , Валерий Журавлев , Алексей Иноземцев , Татьяна Терехина , Наталья Овчарова , Евгений Давыдов.

Номинация: «Защита года — 2019»

Андрей Шаповал , исполнительный директор Российско-американскогого противоракового центра

исполнительный директор Российско-американскогого противоракового центра Михаил Скапцов , старший научный сотрудник учебно-производственной базы практик «Южно-Сибирский ботанический сад»

Номинация: «Стартап-лидер — 2019»

Александр Калачев , доцент кафедры вычислительной техники и электроники.

Номинация: «Молодой ученый года — 2019»

Елена Шершнева , доцент кафедры регионоведения России , национальных и государственно-конфессиональных отношений;

доцент кафедры регионоведения России национальных и государственно-конфессиональных отношений; Яна Смирнова , доцент кафедры общей и прикладной психологии.

Номинация: «Популяризатор науки — 2019»

Научное студенческое общество ( председатель — Дмитрий Трегуб)

Номинация: «Научный обозреватель года — 2019»

Ольга Комиссарова , главный редактор интернет-сайтов КБУ ИД «Регион

главный редактор интернет-сайтов КБУ ИД «Регион Наталья Тишкова , корреспондент бюро ИА «Интерфакс» в Алтайском крае.

Помимо этого благодарностями АлтГУ также были отмечены молодые ученые, обладатели гранта Президента РФ, и редколлегия журнала «Народы и религии Евразии» за активную научную деятельность.