В АлтГУ лучших ученых наградили научными «Оскарами».

В работе заседания, где были представлены основные достижения научно-инновационной деятельности АлтГУ за 2019 год, приняли участие министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков, а также ученые и студенты университета.
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров, открывая заседание ОНТС, напомнил о том, что опорный вуз Алтайского края на 83 процента состоит из кандидатов и докторов наук.
«Алтайский госуниверситет — это место, где сконцентрирована элита науки нашего региона, и работает кузница кадров молодых исследователей, — уточнил ректор АлтГУ. — Наши ученые в 2019 году добились очень хороших результатов, внеся значительный вклад в развитие научного потенциала АлтГУ. В частности, 140 миллионов привлек университет по научно-исследовательским проектам и хоздоговорам, объем научных публикаций приближается к 400 по базам цитирования Scopus и Web of Science. Радует то, что значительное количество публикаций относится к молодой науке; в вузе сформировались молодые научные школы, поэтому мы с уверенностью можем говорить о том, что у науки Алтайского госуниверситета есть перспективное будущее».
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко от имени Губернатора Алтайского края Виктора Томенко поздравил весь научный коллектив опорного вуза с предстоящим профессиональным праздником.
«Мы гордимся опорным университетом Алтайского края, формирующим образ будущего региона, который становится драйвером развития экономики и социальной сферы нашего края. Приятно осознавать, что эти драйверы держатся на плечах наших земляков, наших ученых. Наука Алтайского госуниверситета на карте Российской Федерации представлена ярко разными научными школами, и мы, конечно же, будем способствовать дополнительной поддержке развития вузовской науки на территории Алтайского края. Поэтому мы желаем вам неуклонного роста всех наукометрических показателей, сплоченности внутри коллектива своего вуза и с другими университетами и институтами края», — отметил глава Минобрнауки региона.
В преддверии Дня российской науки опорный Алтайский госуниверситет уже в четвертый раз организовал вручение памятного знака «Пламя науки», символизирующего стремление к научному поиску и служение делу просвещения. Так, по итогам 2019 года памятный знак «Пламя науки» был вручен в 10 номинациях.
Номинация: «Научное издание года — 2019»
- За включение журнала в международную базу цитирования Scopus награждена редколлегия журнала «Аcta Biologica Sibirica» (главный редактор — Яковлев Роман Викторович, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии)
- За включение журнала в перечень ВАК награждена редколлегия журнала «Теория и практика археологических исследований» (главный редактор — Алексей Тишкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии);
Номинация: «Изобретатель года — 2019»
- Сергей Темерев, заведующий кафедрой техносферной безопасности и аналитической химии;
- Виктор Петухов, инженер кафедры техносферной безопасности и аналитической химии.
Номинация: «Научный проект года — 2019»
- Лаборатория математического и компьютерного моделирования в природных и индустриальных системах под научным руководством доктора физико-математических наук, доцента Сергея Саженкова (со-руководитель доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Папин Александр)
Номинация: «Молодежный научный проект — 2019»
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки Социологические науки Анастасия Спирина, научный руководитель — Светлана Максимова;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Социологические науки» Сылдысмаа Сарыглар, научный руководитель — Светлана Максимова;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Психологические науки» Гоар Кроян, научный руководитель — Ольга Гурова;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Биологические науки» Елена Куцева, научный руководитель — Ольга Филатова;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Исторические науки и археология» Виолетта Сайберт, научный руководитель — Сергей Грушин;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Химические науки» Анастасия Исаева, научный руководитель — Владимир Смагин;
- Аспирант 3-го года обучения, направление подготовки «Науки о Земле» Курятникова Наталья Александровна, научный руководитель — Малыгина Наталья Сергеевна.
Номинация: «Научный коллектив года — 2019»
- Научный коллектив под руководством доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры востоковедения Юлии Лысенко.
- Научный коллектив под руководством доктора социологических наук, профессора, заведующего кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий Светланы Максимовой.
- Научный коллектив авторов: Александр Шмаков, Елена Шапетько, Виктор Петров, Надежда Ирисова, Валерий Журавлев, Алексей Иноземцев, Татьяна Терехина, Наталья Овчарова, Евгений Давыдов.
Номинация: «Защита года — 2019»
- Андрей Шаповал, исполнительный директор Российско-американскогого противоракового центра
- Михаил Скапцов, старший научный сотрудник учебно-производственной базы практик «Южно-Сибирский ботанический сад»
Номинация: «Стартап-лидер — 2019»
- Александр Калачев, доцент кафедры вычислительной техники и электроники.
Номинация: «Молодой ученый года — 2019»
- Елена Шершнева, доцент кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений;
- Яна Смирнова, доцент кафедры общей и прикладной психологии.
Номинация: «Популяризатор науки — 2019»
- Научное студенческое общество (председатель — Дмитрий Трегуб)
Номинация: «Научный обозреватель года — 2019»
- Ольга Комиссарова, главный редактор интернет-сайтов КБУ ИД «Регион
- Наталья Тишкова, корреспондент бюро ИА «Интерфакс» в Алтайском крае.
Помимо этого благодарностями АлтГУ также были отмечены молодые ученые, обладатели гранта Президента РФ, и редколлегия журнала «Народы и религии Евразии» за активную научную деятельность.