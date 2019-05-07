6 мая в опорном Алтайском государственном университете стартовал курс лекций на немецком языке, организованный в рамках реализации магистерской программы «Мониторинг и планирование окружающей среды».

В 2007 году географический факультет АлтГУ совместно с Университетом им. Мартина Лютера (Галле-Виттенберг, Германия) приступил к реализации международной образовательной программы «Мониторинг и планирование окружающей среды», получившей поддержку немецкого фонда академических обменов — DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Одним из основателей программы по повышению квалификации русскоговорящих студентов на немецком языке, в которой участвуют преимущественно естественнонаучные факультеты АлтГУ — географический, биологический и химический, является научный сотрудник Университета им. Мартина Лютера, доктор Михаэль Цирдт.

В АлтГУ начался курс открытых лекций геоэкологов из Германии. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ начался курс открытых лекций геоэкологов из Германии. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ начался курс открытых лекций геоэкологов из Германии. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ начался курс открытых лекций геоэкологов из Германии. Архив Алтайского государственного университета.

Занятия на немецком языке в формате открытых лекций, посвященных мониторингу окружающей среды, геоэкологическому мониторингу, полевым исследованиям, помимо доктора Цирдта проводят также преподаватели Университета Мартина Лютера Галле-Виттенбер Герд Шмидт и Дороти Кляй.

В рамках магистерской программы студенты географического факультета АлтГУ изучают 3 дисциплины на немецком языке, а месячную практику на базе Университета им. Мартина Лютера в Германии они уже прошли в ноябре 2018 года. Согласно условиям программы все основные расходы, касающиеся проезда и проживания в Германии, несет фонд DAAD. С Алтайским государственным университетом мы работаем уже 12-ть лет и намерены продолжить наше сотрудничество, подключив другие магистерские программы географического факультета и привлекая в программу студентов других факультетов опорного вуза, — уточнил Михаэль Цирдт.

Следует отметить, что за период реализации программы было подготовлено более ста молодых специалистов, которые помимо прочего могут легко изъясняться на специализированные темы на немецком языке, поскольку одно из основных условий обучения программе DSG — это освоение немецкого языка в качестве профессионального.

В АлтГУ начался курс открытых лекций геоэкологов из Германии. Архив Алтайского государственного университета.

Остается добавить, что выпускники международной образовательной программы «Мониторинг и планирование окружающей среды», решившие продолжить свое обучение в аспирантуре, смогут претендовать на стипендию для обучения в Германии.

Открытые лекции на немецком языке в АлтГУ будут проходить с 6 по 10 мая с 10.00 в ауд. 519 «М» (Главный корпус АлтГУ, читальный зал библиотеки им. Б.Н. Ельцина). 9 мая — выходной.