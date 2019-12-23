В Алтайском государственном университете подвели итоги и назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект», организуемого опорным вузом Алтайского края совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

Сегодня на суд экспертной комиссии было представлено 23 проекта, вышедших в финал конкурса бизнес-идей. Из них самое большое количество по треку «Технологическое предпринимательство» — 10 проектов, по треку «Социальное предпринимательство» — 4 проекта, и по треку «Малый бизнес» — 9 проектов.

Первыми с презентацией проекта по производству санитарно-гигиенической бумажной продукции выступили учащиеся Алтайского промышленно-экономического колледжа Александра Ефремова и Элина Жданова. В домашних условиях из опавшей листвы и макулатуры девушки сделали бумажные листы, доказывая возможность производства бумаги из вторсырья.

В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ. В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ. В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ. В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ. В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ. В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ.

«Это экономически и экологически эффективный проект, поскольку проблема вырубки деревьев на сегодняшний день стоит очень остро, так же, как и утилизация сельхозотходов, таких, например, как солома. Мы хотели, чтобы наш проект получил оценку специалистов из бизнеса, ну, и, конечно же, нам был интересен опыт реализации и продвижения нашей бизнес-идеи, поэтому мы подали заявку на „Успешный проект“», — рассказали Александра и Элина.

Магистрант факультета социологии Алтайского госуниверситета Анастасия Латкина на конкурсе презентовала проект «Школа по формированию навыков коммуникации для слепоглухонемых детей „Я могу …“», направленный на обучение технологии работы со шрифтом Брайля и языка жестов.

В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ.

«Мы разработали проект, который поможет не только слепоглухонемым детям в их адаптации, но и научит специалистов, работающих с данной группой ребят, а также родителей навыкам особой коммуникации. Это специально сформированная технология обучения. Кроме того, мы разработали два пособия, один со шрифтом Брайля, а другой на языке жестов, и азбуку со сказками для детей. Я надеюсь, что нам удастся победить в этом конкурсе!» — подчеркнула Анастасия.

Представитель экспертной комиссии конкурса, руководитель Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» Александр Юрьевич Муратов отметил, что с «Успешным проектом» сотрудничество технопарка и Алтайского госуниверситета выходит на новый уровень:

Я рад, что у ребят «Кванториума.22» появилась прекрасная возможность попробовать свои силы именно в направлении развития своих компетенций в области технологического предпринимательства и бизнеса. Потребность в развитии таких софт-компетенций у детей очень высокая. Мы стараемся построить цифровую экономику, поэтому нам очень важно, чтобы ребята не просто креативили и развивали некоторые свои компетенции, но и чтобы воплощали свои цифровые идеи. К сожалению, сегодня только ученики «Кванториума» говорили о трибоэлектрических трассах, предлагали виртуальные туры, мобильные приложения, то есть говорили о будущем. В то же время мы здесь увидели, что компетенции наших ребят в области бизнеса требуют значительной доработки. Мы увидели для себя перспективу, и будем обязательно сотрудничать с Алтайским госуниверситетом на предмет развития компетенций преподавателей нашего Технопарка в области бизнеса, и, конечно же, его учеников.

В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ.

После презентации проектов всех финалистов, жюри, посовещавшись, определило лучшие в каждом из треков. Так, в треке «Технологическое предпринимательство» первое место завоевала бизнес-идея «Производство санитарно-гигиенической бумажной продукции» Алтайского промышленно-экономического колледжа. Второе место, или титул «Перспективной бизнес-идеи» завоевал проект «Получение эфирного масла из сырья Agastache foeniculum, обладающего высокой противогрибковой активностью» (АлтГУ).

В треке «Социальное предпринимательство» из четырех был отмечен только один проект «Школа по формированию навыков коммуникации для слепоглухонемых детей «Я могу …» (АлтГУ).

По треку «Малый бизнес» места распределились следующим образом: лучшей бизнес-идеей стал проект Зоосалона «GroomingGuffi» (Колледж АлтГУ) и два вторых места, или звания «Перспективных бизнес-проектов» получили идеи кадрового агентства для молодежи «YesJob» (Колледж АлтГУ) и кондитерской правильного питания «NatPro» (Бийский государственный колледж).

В АлтГУ назвали победителей конкурса бизнес-идей «Успешный проект». Фото предоставлено АлтГУ.

Помимо этого жюри отметило и ряд других интересных и перспективных проектов, которые помимо ценных призов получат возможность при поддержке специалистов университета и Алтайского фонда МСП доработать свои проекты, чтобы в дальнейшем уже успешно конкурировать на федеральном уровне за ресурсную поддержку, предоставляемую национальными институтами развития.