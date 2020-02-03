В АлтГУ обсудили вопросы взаимодействия вузов России и стран Азии в области алтаистики

Участниками мероприятия под названием «Развитие международного сотрудничества в Центрально-Азиатском научно-образовательном и культурном пространстве: опыт и лучшие практики» стали представители высших учебных заведений 4-х государств: России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

Сергей Валентинович Землюков,

президент АлтГУ:

Сегодня на сессии с нашими коллегами из стран Центральной Азии мы обсудили новые направления взаимоотношений. В частности, планируем привлечь вузы — партнеры по Ассоциации азиатских университетов к совместным исследованиям, совместной работе в рамках Центра алтаистики и тюркологии, соглашение о создании которого, мы подписали с Горно-Алтайским государственным университетом на I международном алтаистическом форуме в 2019 году. Под эгидой Центра алтаистики и тюркологии мы планируем разрабатывать новые образовательные программы, проводить совместные конференции и форумы.

В работе стратегической сессии приняли участие представители 18 университетов из 4 стран, часть из которых работали в режиме онлайн. Мероприятие посетили и представители национальных культурных общественных объединений Алтайского края.

Участников сессии поприветствовали главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Станиславович Земский, пожелав им от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Ивановича Меняйло, плодотворной работы и эффективного взаимодействия.

Стратегическая сессия. Алтайский государственный университет.

Начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Викторович Власов, поздравив участников сессии с началом работы, отметил, что представленные на мероприятии университеты, входящие в состав Ассоциации азиатских университетов, являются драйверами в реализации научно-образовательных, экспертно-аналитических и культурно-просветительских программ, внося тем самым ощутимый вклад в международные и межрегиональные интеграционные процессы в сфере науки и образования.

Алексей Викторович Власов,

начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами:

В прошлом году в Алтайском госуниверситете состоялось открытие уникального научно-образовательного объединения — Центра алтаистики и тюркологии, целью создания которого является интеграция мировых научных исследований в сфере алтаистики, объединение усилий, потенциала ведущих научных школ, сбор накопленного опыта и получение нового знания по самому широкому спектру вопросов, касающихся этнической истории, археологии, этнографии и лингвистики народов тюркско-монгольского мира. Мы рассчитываем, что будет сформирован пакет предложений, научных концепций, обосновывающих механизмы взаимопроникновения и взаимообогащения культур народов тюркско-монгольского мира, представляющих единое цивилизационное пространство. Также мы рассчитываем, что будет намечен новый вектор междисциплинарных исследований в сфере алтаистики и тюркологии.

Стратегическая сессия, организованная в рамках Ассоциации азиатских университетов, подвела итоги работы университетского содружества Центральной Азии за 2019 год, определила лучшие совместные практики вузов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России, рассмотрела планы на 2020 год.

Стратегическая сессия. Алтайский государственный университет.

Валерий Геннадьевич Бабин,

ректор Горно-Алтайского государственного университета:

Мы живем здесь, на Алтае, где соединились культуры нескольких народов, у каждого из которых свой язык, свои традиции и особенности. Поэтому объединение усилий ученых, проживающих на этой земле, в изучении истории каждого народа и его самобытной культуры очень важно в наше время всеобщей глобализации. С отдельными вузами и по определенным программам мы работаем давно и тесно, но теперь хочется расширить это взаимодействие для получения новых интересных результатов. Такого рода мероприятия, как сегодняшняя стратегическая сессия, и помогают в решении задач по расширению границ взаимодействия.

Участники стратегической сессии отметили, что важно привлекать к работе в рамках Ассоциации азиатских университетов и Центра алтаистики и тюркологии как можно больше молодежи, чтобы установившиеся связи развивались и укрепляли взаимоотношения между высшими учебными заведениями азиатских государств.

Сауле Жадыгеровна Рахметуллина,

первый проректор Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева:

На сессии рассматриваются очень важные вопросы по работе вузов разных стран, о моделях их взаимодействия, происходит обмен опытом. Все мы сейчас находимся в системе глобализации, ставящей перед нами много вызовов, которые каждый университет пытается решать самостоятельно. Поэтому, консолидация наших усилий на площадке Ассоциации азиатских университетов, где мы собираем все наши сильные стороны, является важным моментом. Объединение сил рождает новые проекты!

Помимо рабочей части, в рамках программы стратегической сессии были организованы экскурсии по музеям и культурным площадкам опорного Алтайского государственного университета, состоялось открытие экспозиции, посвященной 175-летию со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева, и был организован показ коллекции одежды, созданной студентами факультета искусств и дизайна АлтГУ на основе монгольских национальных мотивов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, посвященным юбилею Почетной кафедры «Казахстанский путь и Н. Назарбаев» Алтайского государственного университета, отмечающей в этом учебном году свое 5-летие.