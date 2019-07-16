В АлтГУ подали документы 23 олимпиадника и 17 обладателей стобальных результатов ЕГЭ

Фото: архив АлтГУ.

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По словам ответственного секретаря приемной комиссии АлтГУ Ивана Ивановича Назаровав опорном вузе Алтайского края установлены очередные рекорды приемной кампании 2019 года. Такна сегодняшний день в АлтГУ подали документы 23 победителя и призера олимпиад школьников и 17 обладателей 100-бальных результатов ЕГЭ. Эти цифры больше по сравнению с данными приемной кампании прошлого года.

Ректорат Алтайского госуниверситета по традиции, возникшей в 2017 году, с 10 по 12 июля организовал для абитуриентов — победителей и призеров Межвузовских предметных олимпиад школьников, подавших документы в приемную комиссию опорного вуза Алтайского края, профильную смену «Путешествие в мир АлтГУ» на базу учебных практик «Озеро Красилово».

Программа трехдневной смены была очень насыщенной: деловые игры, краткий курс социального проектирования, получение азов финансовой грамотности и навыков самопрезентации, самостоятельное создание крупных социальных проектов и т.д.

Фото: архив АлтГУ.

Традиционно в первый день смены состоялась встреча с представителями ректората университета — и.о. первого проректора по учебной работе Евгением Евгеньевичем Шваковым, начальником управления по рекрутингу абитуриентов Еленой Васильевной Терещенко и заместителем Председателя научного студенческого общества АлтГУ Владиславом Занем. За чайным столом участники встречи в непринужденной обстановке рассказывали о себе и своих впечатлениях от увиденного в АлтГУ, делились планами на будущее.

Во второй день смены доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС, к.э.н., Светлана Викторовна Лепешкина провела с абитуриентами интерактивную игру «Финансовая грамотность», научила ребят, как правильно сделать 12 простых шагов к новой финансовой жизни и как грамотно инвестировать в самого себя с перспективой саморазвития. А бизнес-тренер, эксперт в сфере социального проектирования Светлана Алексеевна Литвинова организовала для ребят бизнес-тренинг «Я могу!» и спецкурс социального проектирования «Путь к успешной социализации студента». В этот же день всем участникам смены было дано задание разработать свои собственные проекты, защита которых состоялась в последний день пребывания на базе «Озеро Красилово».

База «Озеро Красилово». Занятия с олимпиадниками. Фото: архив Алтайского государственного университета.

Фото: архив АлтГУ.

Каждый проект был по-своему уникален, основательно продуман и достаточно перспективен. Так, например, первый проект «Malina Camp», который представил Владислав Кульнев, нацелен на привлечение внимания к уникальному Малиновому озеру в Михайловском районе. Валерия Коржова и Екатерина Филимонова защищали совместный проект «А ты помнишь родное слово?», посвященный алтайскому национальному языку, аходящемуся на грани вымирания. Константин Лаптев предложил проект под названием «Кубик Рубика», популяризирующий головоломку, способную развивать интеллект у детей и помогающий людям, перенесшим инсульты и инфаркты, справляться с осложнениями мозговой деятельности. Софья Широкова своим проектом «Акценты языка» подняла проблему правильного произношения слов, выстраивая ассоциативный ряд, помогающий 9-ти и 11-классникам справляться с заданиями по ЕГЭ. Анастасия Иванова блестяще защитила проект «Верните в моду книги!», считая актуальным повышение значимости книг в современном обществе.

Анастасия Фролова просчитала все затраты на социальный проект под коротким названием «Баня», цель которого — вернуть семейные банные традиции жителям родного поселка Новые Зори, построив там современный общедоступный банный комплекс. Ксения Иунина акцентировала внимание на извечной проблеме отцов и детей, и, в частности, на разрешении конфликта между старшеклассниками и их родителями по поводу выбора будущей профессии. Екатерина Матрохина социальным проектом «СПИНРАЗУ!» подняла проблему отсутствия в России медицинского препарата, необходимого для лечения детей, больных СМА. Марк Лицкас не только как будущий юрист, но и как человек, интересующийся архитектурой, поделился своим позитивным жизнеутверждающим проектом «Достойным людям — достойная среда!», призывая открывать в вузах края новые специализации, связанные с современной урбанистикой.

База «Озеро Красилово». Занятия с олимпиадниками. Фото: архив Алтайского государственного университета.

Туристическая смена прошла при активном участии волонтеров — членов Клуба активистов олимпиадного движения АлтГУ: студента географического факультета Владислава Заня, студентки юридического института Марии Ерошиной, студента химического факультета Ивана Ленёва и студентки исторического факультета Дарьи Безнадежных, которые сами 3 года назад были абитуриентами из числа призеров межвузовских олимпиад школьников.

Организатором туристической смены «Путешествие в мир АГУ» выступило управление по рекрутингу абитуриентов АлтГУ.