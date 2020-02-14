В АлтГУ прошла лекция Марии Бутиной о предотвращении кибершпионажа

В последние годы вопросы кибербезопасности приобретают всю большую актуальность не только для пользователей цифровых устройств и финансовых организаций, но и для различных отраслей промышленности и даже государств. Внедрение цифровых технологий в госуправление, с одной стороны, увеличивает эффективность работы государственной машины и обеспечивает ее открытость во взаимодействии с гражданами, однако, с другой стороны, таит в себе новые риски и вызовы для целостности государственной системы и обеспечения прав граждан в киберпространстве.

Мария Бутина,

выпускница АлтГУ:

Тема кибербезопасности крайне актуальна именно сегодня, поскольку на днях было заявлено о том, что голосование за новую Конституцию будет проходить, в том числе, с использованием программного обеспечения. В прошлом году впервые был принят федеральный закон, согласно которому было проведено электронное, дистанционное голосование. Этот эксперимент себя зарекомендовал и теперь Россия, одна из первых в мире, будет использовать электронное голосование. С одной стороны это открывает дополнительные возможности для реализации конституционного права человека избирать и быть избранным, но с другой стороны — это и дополнительные риски, такие, как утечка персональных данных, фальсификация информации. Об этом должен знать каждый человек в нашей стране. Поскольку Алтайский государственный университет — мой родной вуз, я приняла решение дать первую лекцию по кибербезопасности именно здесь. Лекция рассчитана в первую очередь на гуманитариев, и она рассказывает о том элементе, который в России, к сожалению, представлен наименьшим образом, несмотря на наличие хороших технических специалистов. Программа по кибербезопасности, которую я проходила в университете Вашингтона, была нацелена не на написание каких-то кодов и решение цифровых вопросов, а скорее ориентирована на подготовку политологов, управленцев, которые могут принимать решения в случае, если возник кризис.

Лекция Марии Бутиной. Архив АлтГУ.

Мария отметила, что во время проведения в той или иной стране выборов, как показывает международная практика, к данному государству увеличивается внимание со стороны всевозможных структур, таких, как иностранные спецслужбы, хакерские группировки и т.д. В этот момент самым слабым и наиболее уязвимым звеном становится обычный пользователь — человек, открывающий, не подумав, всевозможные предлагаемые ему ссылки, отправляющий свои данные на сомнительные запросы и допускающий в свой компьютер вирусные программы.

Все эти проблемы необходимо решать с помощью правового просвещения населения, с помощью информационного обучения, подачи определенных базовых знаний в системном формате. И начинать все это нужно, конечно же, со студентов. Несмотря на их осведомленность, думаю, на лекции многие вещи для них станут большим открытием. Надеюсь, что они применят полученные знания не только в личной самозащите в области кибербезопасности, используют в своей профессии, но и будут самостоятельно проводить просвещение населения в данной области.

Лекция Марии Бутиной. Архив АлтГУ.

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров, предваряя лекцию, напомнил, что на первой встрече Марии Бутиной со студентами опорного вуза Алтайского края в ноябре 2019 года было принято решение об организации специальных лекций по той теме, которую она осваивала в университете Вашингтона. И вот теперь обещание выполнено, и Мария проводит для молодежи различных институтов АлтГУ первую лекцию по кибербезопасности, где рассматриваются современные западные и отечественные подходы к государственной политике в области кибербезопасности, киберугрозы и противостояние им, а также роль гуманитарных специалистов в антикризисном управлении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в киберпространстве.