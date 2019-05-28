В АлтГУ прошла неделя, посвященная 46-летию Университета.

В опорном Алтайском государственном университете завершилась традиционная неделя празднования Дня рождения вуза. Она началась 20 мая с торжественной линейки перед главным корпусом АлтГУ во время которой прошла церемония поднятия флагов Российской Федерации, Алтайского края, опорного вуза региона и Ассоциации азиатских университетов. В течение всей недели в опорном университете прошли мероприятия, связанные с историей АлтГУ, посвященные научной, культурной, студенческой жизни вуза.

Одним из главных завершающих мероприятий праздничной недели стала презентация памятного альбома, посвященного истории формирования, развитию и сегодняшним достижениям опорного вуза Алтайского края. Презентация прошла 24 мая, в зале Ученого совета Алтайского государственного университета.

Коллективу Алтайского госуниверситета, его ветеранам и выпускникам, представителям средств массовой информации региона уникальное издание представили руководитель проекта, президент АлтГУ Сергей Землюков и редактор-составитель, декан факультета искусств и дизайна АлтГУ Лариса Нехвядович. В презентации альбома принял участие врио ректора опорного вуза Сергей Бочаров.

Красочное издание объемом более 100 страниц по праву можно называть энциклопедией Алтайского госуниверситета. В альбоме оживает история становления Алтайского госуниверситета, подобраны уникальные документы эпохи, от постановления об организации АГУ, до редких фотографий и первых приказов.

«Ко дню рождения университета мы выпустили памятный альбом, в котором отражается история, есть настоящее, и где есть серьезные заделы на будущее. А будущее — это тот потенциал, который сложился за 46 лет благодаря всем тем, кто стоял у истоков создания университета, благодаря первому ректору Василию Ивановичу Неверову, благодаря первым нашим преподавателям, студентам и выпускникам. Историю надо помнить, чтобы уверенно себя чувствовать в сегодняшнем и завтрашнем дне. Все это лежит в основе создания красочного памятного альбома, который мы назвали „Энергия прорыва“. Мы гордимся нашим прошлым, у нас хорошее будущее, а наше настоящее формирует наши будущие достижения и результаты», — отметил, рассказывая об альбоме, Сергей Землюков.

В альбоме впервые подробно описаны все ключевые события каждого десятилетия из истории Алтайского госуниверситета, представлены почетные профессора и почетные гости университета. Вторая часть альбома, где отражена позиция АлтГУ в ведущих мировых и всероссийских рейтингах, обозначены крупнейшие форумы и конференции, проходившие на площадке опорного университета, посвящена сегодняшнему времени. Здесь также выделены крупные научные проекты, приоритетные направления научных исследований, достижения ученых, студентов, выпускников АГУ. А третья часть альбома - это новые горизонты, которые открывает опорный университет.

Президент АлтГУ Сергей Землюков. Алтайский государственный университет.

Взяли слово и ветераны Алтайского госуниверситета, высказавшие много добрых слов в адрес руководившего семь лет вузом Сергея Землюкова. Люди, отдавшие АлтГУ десятилетия жизни, отметили те преобразования, которые произошли в университете за последнее время: строительство гигантского студенческого жилого комплекса, расширение инфраструктуры, вхождение АлтГУ в проект «Опорные университеты России», победы в престижных международных рейтингах, ежегодное увеличение числа абитуриентов-олимпиадников и многое другое.

«Проделана колоссальная работа по подбору и формированию материала, вошедшего в альбом. Авторский коллектив собрал абсолютно все направления деятельности, которые развивались в университете за все эти годы. Перед нами встает калейдоскоп лиц преподавателей, ученых, благодаря которым Алтайский госуниверситет достиг сегодняшних высот. Но здесь мы не ставим точку, мы входим в новое будущее, открывающее перед нами амбициозные задачи, в число которых войдет и подготовка нового альбома к 50-летию вуза», — подытожил Сергей Бочаров.

Праздничный день продолжился торжественным заседание Ученого совета АлтГУ. В мероприятии приняли участие представители правительства Алтайского края, Алтайского краевого законодательного собрания, администрации г. Барнаула, администраций Железнодорожного и Центрального районов, госструктур, некоммерческих и общественных организаций, учреждений образования, средств массовой информации.

В АлтГУ прошла неделя , посвященная 46-летию Университета. Алтайский государственный университет.

Открывая заседание, врио ректора АлтГУ Сергей Николаевич Бочаров выступил с актовой речью, в которой подвел итоги развития вуза за 46 лет и обозначил перспективы работы университета в будущем. Он напомнил, что 25 мая 1973 года постановлением Совета министров СССР был организован Алтайский государственный университет. Именно эта дата считается днем рождения опорного вуза Алтайского края.

«За 46 лет Алтайский государственный университет стал ведущим классическим высшим учебным заведением России. Весь путь развития университета изложен в уникальном издании, иллюстрированном альбоме, который был сегодня презентован общественности. На сегодняшний день АлтГУ — это 13 факультетов, 4 филиала, колледж, институт дополнительного образования. АлтГУ активно взаимодействует с индустриальными партнерами, открывая на предприятиях базовые кафедры, — рассказал врио ректора АлтГУ, напомнив, что косвенной оценкой успехов университета являются высокие позиции во всевозможных рейтингах. — Пожалуй, самым главным событием 2019 года для всех нас стало прохождение Алтайским госуниверситетом государственной аккредитации. Это является важным результатом, стимулом для эффективного развития вуза, активной и плодотворной работы до 2025 года. А также сегодня хочется поздравить коллективы наших филиалов городов Белокурихи и Бийска, которые прошли очный этап аккредитационной проверки и пожелать им дальнейших успехов в прохождении следующих заочных этапов аккредитации».

По сложившейся традиции в рамках празднования дня рождения университета на заседании было организовано чествование преподавателей, сотрудников и студентов АлтГУ, добившихся высоких результатов в учебно-методической, научной, творческой, общественной работе, в выполнении фундаментальных и прикладных исследований, а также внесших значительный вклад в развитие университета и его отдельных подразделений. На заседании также был назван и победитель ежегодного конкурса среди факультетов. Им стал биологический факультет университета, которому было вручено символическое знамя Алтайского госуниверситета.

Заключительным аккордом Дня АлтГУ стал традиционный праздничный концерт «Планета университет» с участием творческих объединений Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ. Университетский дворик в главном корпусе вуза был открыт для всех горожан. Публика начала собираться задолго до начала концерта в 17 часов. Около тысячи зрителей провели пятничный вечер в компании творческих коллективов опорного вуза региона.

В АлтГУ прошла неделя , посвященная 46-летию Университета. Алтайский государственный университет.

Открыл концерт гимн всех студентов мира — музыкальная композиция Gaudeamus в исполнении академической хоровой капеллы АлтГУ. Также на вечере выступили ансамбль танца «Родники», Мариэтта Саркисян и студия современного танца Energy, студия дуэтного танца «Куба» и школа раннего детского развития Unicum, танцевальный номер исполнили и участницы конкурса «Мисс АлтГУ-2019».

В заключительной части встречи первый проректор по учебной работе АлтГУ Евгений Шваков вручил награды лучшим студентам вуза за успехи в общественной, культурно-творческой, спортивной и учебной деятельности. Кроме того, были объявлены победители внутриуниверситетских соревнований. Так, лучшей группой АлтГУ признана группа 1353П факультета искусств и дизайна, а лучшим студентом вуза — студентка этого же факультета Елена Данилова.

В АлтГУ прошла неделя , посвященная 46-летию Университета. Алтайский государственный университет.

Продолжил творческую программу фестиваль музыкальных групп «Весеннее рАГУ». Таким образом, Университетский дворик стал площадкой для полноценного рок-концерта в формате open air.

Свой 5-летний юбилей на концерте отметил вокально-инструментальный ансамбль «Prime Time» АлтГУ под руководством Михаила Банушкина. Также перед зрителями выступили шесть музыкальных групп: ВИА «Нет времени», младший состав ВИА «Prime Time» от АлтГУ, «Liin Tunes» от Алтайского государственного педагогического университета, а также просто известные в Барнауле группы «Горизонталь», «TORP'DO», «Волны».

Некоторые мероприятия в рамках празднования Дня рождения АлтГУ не уложились в семь дней. Часть из них пройдет и на текущей неделе. Так, например, 31 мая 45-летие со дня основания отметит биологический факультет, и в этот же день в опорном университете будут чествовать бойцов стройотрядов АлтГУ: в 2019 году стройотрядовское движение в вузе также отмечает свой 45-летний юбилей.