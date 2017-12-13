АлтГУ не заселит студентов в новое мегаобщежитие в этом учебном году

Заселить студентов планировали еще летом 2017 года, однако подрядчик задержал срок сдачи работ. Теперь студентов начнут селить только в 2017/2018 учебном году.

В университете рассказали, что АлтГУ направил претензии в адрес подрядчика "СтройСиб". Вуз имеет право через суд взыскать с подрядчика задолженность за просрочку работ и удержать эту сумму из оплаты по уже выполненным работам.

В начале ноября на месте строительства прошла внеплановая проверка, в результате которой выявили 14 нарушений. Сведения об этом опубликованы в "Едином реестре данных". Строительная компания должна до 14 декабря обустроить ограждение систем вентиляции на кровле блоков, утеплить наружные стены с облицовкой керамогранитными плитами, сделать пандус в переходе между блоком "Б" и "Г" и т.д.

Заселять в новое общежитие студентов будут по внутренним правилам вуза. Приоритет будет у льготников, иностранцев, первокурсников и тех, кто учится на бюджете.

Это будет самое высокое общежитие в Барнауле: два здания высотой в 14 и 16 этажей, соединенных переходом и пристроенной столовой. Рассчитаны общежития на тысячу койко-мест (536 в одном корпусе и 464 в другом). Жить студенты будут в комнатах на 2–3 человека, в одной секции будет размещаться по три комнаты от 12 до 25 кв. м. Каждый этаж будет оборудован помещениями для стирки и комнатами отдыха. Стены в комнатах будут отделаны стеклообоями, на пол уложат ламинат, стены и пол в коридорах будут отделаны керамогранитом, в душевых — керамической плиткой. На первых этажах двух зданий выделены места, приспособленные для проживания инвалидов.

Справка

Деньги на строительство вуз получил в 2015 году по федеральной целевой программе "Развитие образования 2011–2016 гг.", в которой есть подпрограмма "Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов". Общежитие построили на условиях софинансирования: из внебюджетных денег вуза оплатили 10% всех работ, остальные средства поступают из федерального бюджета целевыми траншами. Цена контракта более порядка 417 млн рублей.