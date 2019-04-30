29 апреля в зал Ученого совета опорного вуза Алтайского края на встречу с представителями ректората, деканами факультетов, директорами институтов, студенческим активом вуза были приглашены руководители муниципальных учреждений образования и более 80 олимпиадников — учащиеся 10−11 классов школ и лицеев краевого центра.

Сергей Николаевич Бочаров , врио ректора АлтГУ. Архив Алтайского государственного университета.

Встреча началась со знакомства с хозяевами мероприятия и небольшого приветственного слова , с которым выступил врио ректора АлтГУ Сергей Николаевич Бочаров:

Вы оканчиваете школу, и перед вами открывается самая широкая дорога с большими возможностями. Вы подходите к одному из судьбоносных моментов вашей жизни. Когда вы окончите школу, выберете вуз, вы определите и свою дальнейшую жизнь, свою карьеру и многое другое. И решение по выбору вуза будет крайне важным для вас, так же, как и для университета, в который вы пойдете, потому что вы самые лучшие! Своим трудолюбием вы доказали, что вы самые талантливые и целеустремленные ученики города. Выбрав Алтайский госуниверситет в качестве площадки для своего дальнейшего образования, вы откроете дверь для больших возможностей в вашей дальнейшей жизни, получите образование высокого класса и своими умениями и трудолюбием укрепите наш статус ведущей научно-образовательной высшей школы страны.

Сергей Николаевич также отметил, что Алтайский госуниверситет успешно прошел все существующие сегодня жесткие внешние формы проверки качества образования. АлтГУ ежегодно подтверждает высокие позиции в ведущих международных рейтингах вузов.

В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета. В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета.

Продолжившие выступление врио ректора представители студенческого актива АлтГУ подчеркнули, что в опорном вузе Алтайского края не просто интересно учиться, а можно смело реализовывать себя не только в образовательной и научной сферах, но и во внеучебной деятельности.

Выступавшие также рассказали о том, что в Алтайском госуниверситете разработана и успешно реализуется программа по поддержке и поощрению олимпиадников: повышенные стипендии размером 25 тыс. рублей, иногородним предоставляется комфортное проживание в общежитиях на льготных условиях, существует возможность пройти бесплатную зарубежную стажировку. Ребята активно привлекаются к грантовой деятельности, имеют преференции по работе в современных лабораториях и многое другое. Алтайский госуниверситет уже на протяжении ряда лет является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе по количеству олимпиадников, зачисленных на 1 курс. В прошлом году, например, в АлтГУ поступили 25 победителей олимпиад школьников федерального и международного уровней. Эти ребята могли выбрать любой вуз России, но пришли именно в АлтГУ и не пожалели.

В АлтГУ состоялся ректорский прием в честь олимпиадников Барнаула. Архив Алтайского государственного университета.

В завершение встречи всем школьникам, участвовавшим в приеме, были выданы персональные приглашения на получение качественного высшего образования в опорном Алтайском государственном университете.