В АлтГУ стартовал пилотный проект по тестированию суперсервиса для абитуриентов «Поступление в вуз онлайн».

В 2020 году опорный Алтайский государственный университет, единственный из вузов Алтайского края и Республики Алтай, является участником пилотного тестирования государственного цифрового суперсервиса для абитуриентов «Поступление в вуз онлайн».

Создание и реализация суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» — закономерное развитие цифровых технологий на современном этапе, которое позволит упростить и, главное, удешевить процедуру поступления абитуриентов в вузы России. Проект инициирован премьер-министром РФ Д.А. Медведевым и будет реализован на платформе интернет-портала «Госуслуги». В 2020 году в первом этапе внедрения суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» участвуют только 52 вуза из 25 субъектов Российской Федерации, среди которых и Алтайский государственный университет — единственный из вузов Алтайского края и Республики Алтай. К 2023 году предполагается, что суперсервис охватит 80% государственных вузов России.

Как заявляют разработчики суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», целью его создания является снижение временных и финансовых затрат абитуриентов при поступлении в вузы и предоставление им качественно нового клиентского опыта. Суперсервис — это, прежде всего, единый портал для поиска и сравнения вузов, образовательных программ, условий поступления и последующего обучения. Он также позволяет делать мониторинг статистики трудоустройства выпускников вузов, предоставляемый посредством информационных систем Роструда и включающий данные об уровне заработной платы выпускников и иные показатели, формирующие представление о рынке труда. Пользователи суперсервиса также получат возможность дистанционного прохождения вступительных испытаний и дополнительных вступительных испытаний в вуз и доступ к онлайн мониторингу конкурсной ситуации, включая условное место абитуриента в списке поступающих. Для абитуриентов и членов их семей новый электронный сервис дает очевидные выгоды: единый источник достоверной информации о вузах, сокращение времени, необходимого на оформление документов и получение подтверждения их приема и, конечно, исключение финансовых затрат на очную подачу документов.

Инфографика. Источник: Алтайский государственный университет.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» будет интегрирован со справочными системами для абитуриентов, федеральной информационной системой ЕГЭ и другими ресурсами. Это позволит абитуриенту получить исчерпывающую информацию об образовательных организациях, направления подготовки, экзаменах и проходных баллах, а вузам — оперативно выстраивать рейтинги и проверять полноту и достоверность информации о поступающих.

Реализация механизма онлайн-поступления будет осуществляться благодаря введению электронных документов об образовании — аттестатов, которые с 2020 года будут выдавать выпускникам школ.

Для того, чтобы воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», абитуриент должен вначале пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Для граждан Российской Федерации и иных лиц, имеющих СНИЛС, Алтайский государственный университет в период приемной кампании 2020 года организует на своей площадке возможность прохождения такой регистрации и подачи документов в другие вузы, участвующие в пилотном проекте.

И.И. Назаров,

ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского госуниверситета:

в 2020 году воспользоваться электронным суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» смогут только абитуриенты, поступающие на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Как и ранее абитуриенты смогут выбрать для участия в конкурсе не более 5 вузов и в каждом вузе не более 3 направлений подготовки или специальностей.

И.И. Назаров подчеркнул, что при этом абитуриентам АлтГУ, которые в 2020 году воспользуются суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», не нужно будет предоставлять в приемную комиссию вуза оригинал аттестата. Этот документ заменяется его электронной версией. Для подачи согласия на зачисление таким абитуриентам не нужно будет ездить по вузам, а достаточно будет поставить отметку о согласии на зачисление в своем личном кабинете на портале суперсервиса.

В настоящее время в АлтГУ заканчивается подготовка дорожной карты реализации пилотного проекта суперсервиса.

Приемная комиссия АлтГУ обращает внимание абитуриентов 2020 года на новый удобный способ подачи документов в онлайн режиме с помощью электронного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Подробности смотрите на специализированном сайте АлтГУ для абитуриентов: abiturient.asu.ru