В АлтГУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства

Опорный вуз Алтайского края уже несколько лет подряд является площадкой для проведения регионального этапа олимпиады по укрупненным группам специальностей «Юриспруденция» и «Изобразительное и прикладные виды искусств».

Данная олимпиада проводится в три этапа: начальный — на базе отдельных образовательных учреждений, второй — на региональной площадке, и третий — итоговый, всероссийский в Москве.

В этом году участниками регионального этапа, проходящего в АлтГУ, стали 28 учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования со всего Алтайского края. В частности, 14 человек по «Изобразительному и прикладным видам искусств». Это представители Бийского государственного колледжа, Новоалтайского государственного художественного училища-техникума, Академии гостеприимства, Архитектурного строительного колледжа и Колледжа АлтГУ. Столько же учащихся пробуют свои силы в «Юриспруденции» — победители первого этапа олимпиады из Тальменского технологического техникума, Павловского аграрного техникума, Барнаульского кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза, Алтайского промышленно-экономического колледжа, Бийского государственного колледжа и Колледжа АлтГУ.

Алтайский государственный университет. Фото: архив АлтГУ

«По каждой из специальностей участникам олимпиады предстоит решить большой блок задач. Это в первую очередь тестирование по разным группам, куда входят вопросы по экономике, праву, стандартизации — сертификации, охране труда и информационным технологиям. Второй блок — это задания в области профильных дисциплин, затем каждому участнику предстоит сделать перевод на русский язык специализированного иностранного текста, а потом выполнить задачу по организации работы коллектива, — уточнила представитель оргкомитета регионального этапа олимпиады, преподаватель Колледжа АлтГУ Ирина Прусова. — По изобразительному и прикладным видам искусств из-за большого объема заданий олимпиада у нас проходит в два дня, а по юриспруденции проводим в один день».

По итогам олимпиады в каждом направлении будет определен один победитель и два призера, которые примут участие во всероссийском этапе, запланированном на 21 — 23 апреля. По «Юриспруденции» итоговый этап состоится в Подмосковном колледже «Энергия» (г. Реутов), а по специальности «Изобразительное и прикладные виды искусств» в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова.