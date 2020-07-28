В Барнауле четверо выпускников получили высшие баллы за ЕГЭ сразу по двум предметам

46 выпускников получили 100 баллов за один из госэкзаменов. Среди них четверо — мультибалльники, показавшие наивысший результат сразу по двум предметам.

«В гимназии № 42 два мультибалльника. Артем Попадыч набрал 100 баллов по информатике и математике, Кристина Трофимова — по информатике и русскому языку. Выпускник лицея № 129 Сергей Локтев также получил 100 баллов по информатике и русскому языку, а Виктория Шадрина из школы № 89 — по русскому языку и истории», — рассказали в мэрии.

Кристина, комментируя свой результат, отметила, что такого не ожидала. Нацелилась на 90+, но, как оказалось, ей покорился «очень-очень сложный» результат.

ЕГЭ в условиях пандемии. пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Девушка отметила, что экзамена не боялась, маски с дезинфекцией волнения не добавили.

«С десятого класса начала активно готовиться к ЕГЭ, приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Это, кстати, хорошая тренировка, ведь во время олимпиады начинаешь учиться рассчитывать свое время», — подчеркнула выпускница.

Как сообщили в городском комитете по образованию, среди барнаульских выпускников больше всего стобалльников по русскому языку — 27, по литературе максимальный результат показали 7 школьников, по информатике и истории — по 6 выпускников, по математике — 3, по географии — 1 человек.