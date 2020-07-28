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Образование

В Барнауле четверо выпускников получили высшие баллы за ЕГЭ сразу по двум предметам

28 июля стали известны результаты ЕГЭ по шести предметам, согласно которым четверо выпускников получили высшие баллы сразу по двум дисциплинам, сообщает мэрия города.

Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Акция "100 баллов до победы" в лицее №122. ЕГЭ.
Министерство образования и науки Алтайского края.

46 выпускников получили 100 баллов за один из госэкзаменов. Среди них четверо — мультибалльники, показавшие наивысший результат сразу по двум предметам.

«В гимназии № 42 два мультибалльника. Артем Попадыч набрал 100 баллов по информатике и математике, Кристина Трофимова — по информатике и русскому языку. Выпускник лицея № 129 Сергей Локтев также получил 100 баллов по информатике и русскому языку, а Виктория Шадрина из школы № 89 — по русскому языку и истории», — рассказали в мэрии.

Кристина, комментируя свой результат, отметила, что такого не ожидала. Нацелилась на 90+, но, как оказалось, ей покорился «очень-очень сложный» результат.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Девушка отметила, что экзамена не боялась, маски с дезинфекцией волнения не добавили.

«С десятого класса начала активно готовиться к ЕГЭ, приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Это, кстати, хорошая тренировка, ведь во время олимпиады начинаешь учиться рассчитывать свое время», — подчеркнула выпускница.

Как сообщили в городском комитете по образованию, среди барнаульских выпускников больше всего стобалльников по русскому языку — 27, по литературе максимальный результат показали 7 школьников, по информатике и истории — по 6 выпускников, по математике — 3, по географии — 1 человек.

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