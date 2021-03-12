В Барнауле открыли бесплатный центр психологической помощи за 20 миллионов рублей

В Барнауле после капитального ремонта открыли краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи, завезли новейшее оборудование и теперь будут заниматься с детьми и родителями совсем по-другому.

В 2020 году на ремонт центра выделили больше 18 млн рублей. «От прежнего центра осталась только основа, не было ни коридоров, ни кабинетов и пол ушел на полметра вниз, — вспоминает директор Людмила Домнич. — Мы все равно знали, что мы это сделаем».

Центр работал с 1961 года, все это время капитального ремонта там не было. В этом году появился новый отдел — по работе с детьми с инвалидностью, такого раньше не было. В кабинетах есть оборудование «умный пол», бизи-борды, сенсорные панели, которые помогут детям обучаться.

На оборудование потратили дополнительно еще более 2 млн рублей, подготовили кабинеты для работы краевых ресурсных центров по работе с детьми с расстройством аутистического спектра и после кохлеарной имплантации (с нарушениями слуха).

«Каждое образовательное учреждение должно быть комфортным, чтобы люди чувствовали себя хорошо, просто зайдя в него», — сказал в приветствии министр образования Алтайского края Максим Костенко.

В фокусе внимания центра будет дети с ограниченными возможностями здоровья и, по словам министра, нуждающиеся в особой заботе государства с точки зрения семейного устройства. Здесь уже ведут занятия для семей, которые планируют усыновление, или уже воспитывают приемных детей.

Министр подчеркнул, что центр возьмет на себя миссию по сопровождению воспитательной работы в детских садах и школах, во всем крае будут развивать сеть центров психолого-педагогического сопровождения. В муниципалитетах уже созданы 42 медико-педагогические комиссии, которые помогают детям с особенностями развития и требующим психологической поддержки выстроить индивидуальный образовательный маршрут.

Открытие Краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Анна Зайкова.

В пролом году в крае начали создавать центры поддержки родителей, они должны появиться во всех крупных городах региона.

От лица родителей поздравить центр с открытие пришла артистка музыкального театра Виктория Гальцева, в чьей семье двое приемных детей, которые буквально выросли с помощью специалистов центра.