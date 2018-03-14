В Барнауле открылся футуристичный технопарк "Кванториум 22". Что в нем интересного?

Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

На церемонии открытия "Кванториума 22", которая состоялась 13 марта, первым в здание по традиции пустили кота. Но не простого, а электронного — робота-самохода. Его создал один из воспитанников технопарка, пятиклассник Артем Поздняков.

Что в есть в "Кванториуме"?

Здание технопарка разделено на семь тематических квантумов (секций). Каждый из них соответствует приоритетным направлениям развития экономики Алтайского края:

биоквантум,

аэроквантум,

геоквантум,

робоквантум,

IT-квантум,

VR/AR квантум (виртуальная и дополненная реальность),

квантум хай тек.

Некоторые находятся в отдельных классах, другие по два-три в одном помещении.

Воспитанники "Кванториума 22", которых называют кванторианцы, за первый год работы технопарка успели стать победителями и призерами престижных олимпиад и конкурсов среди школьников. Теперь некоторые дети заявили, что мечтают стать нобелевскими лауреатами. Наставники их в этом поддерживают, ведь техническая база для развития есть.

Антон Тимкин,

заместитель гендиректора фонда новых форм развития образования федерального оператора сети детских технопарков:

— Несмотря на то, что кванториум временно располагался на партнерских площадях, это ни в коей мере не умалило тех успехов, в первую очередь детских команд, которые сделаны. Вы сегодня лидеры в России в области бионаправления среди детских команд. Два года подряд побеждали в ключевых соревнованиях - это "Кванториада", это олимпиада НТИ. Прекрасные проекты выставлены на смену в наших лагерях "Орленок", "Артек" и "Океан".

По его словам, здание алтайского технопарка по-настоящему уникально и его не спутаешь ни с каким другим. Когда на федеральном уровне увидели дизайн-проект, всем было интересно посмотреть, что в итоге получится. Результат восхищает, отметил Тимкин.

Рычаг и пирамида

На одном из этажей технопарка юный кванторианец предложил губернатору Александру Калину испытать на себе принцип действия рычага Архимеда. Нужно было потянуть вниз ремни, прикрепленные к балке рычага на разном расстоянии от его опоры: чем ближе к ней, тем больше усилий нужно приложить.

— Мне самый простой вариант предложили. Видимо, из гуманистический соображений, — сказал губернатор, легко опустив рычаг с помощью самого первого ремня. — Министр где? Попробуйте-ка вот такой вариант!

Александру Жидких, министру образования края, пришлось тянуть самый близкий к опоре ремень. Не без труда, но ему тоже удалось опустить рычаг. "Так, с рычагом Архимеда разобрались", — резюмировал губернатор.

А вот головоломку "Пирамида" Александр Карлин собирать отказался. "Я робею, — сказал он школьнице. — Вдруг не получится, позорище-то будет какое! Ты же меня потом научишь?"

Миллионы детям

Алтайский кванториум входит в сеть детских технопарков, которые создаются в России с 2016 года по поручению президента Владимира Путина. Сейчас в 37 регионах России работает уже 51 площадка. Тимкин заявил, что к концу текущего года их будет вдвое больше.

На строительство алтайского технопарка было выделили 78 млн рублей из краевого бюджета. На его оснащение высокотехнологичным оборудованием потрачено почти 80,5 млн рублей, в том числе 56 млн рублей из федерального бюджета.

Тимкин рассказал, что кванториумы должны стать ядром системы дополнительного образования школьников в России. Например, в алтайском кванториуме смогут заниматься не только барнаульцы, но и жители сельских территорий. Для них создадут специальные программы.

Испытание для Штирлица

"Что происходит?", — спросил Александр Карлин, оказавшись в биоквантуме. Перед гостями предстала странная картина. За столом сидела группа ребят, на лице одного из них висело множество цветных датчиков. Второй на мониторе, в специальной программе, анализировал информацию с них.

"Снимаем электромиограмму с мышц лица", — серьезно ответил парень за монитором.

— А, то есть мозгом еще не занимаетесь, только мимическими мышцами? — покивал губернатор. — Я уж было подумал, вы его на детектор посадили.

— Мы снимаем мимическую активность, чтобы выявить закономерности, у тех, кто страдает алеситимией и у тех, кто нет. Алекситимия — это когда человек не испытывает эмоций, он как машина.

Александр Карлин предположил, что прибор можно применять для тренировки разведчиков.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Учиться сохранять выдержку. Все бурлит внутри, а мимика не выдает, все спокойно. У Штирлица в этом смысле все было замечательно. А это можно тренировать. Мне тоже такое качество не лишнее.

— Александр Богданович, так вы приходите! Будем тренироваться!

Сеть детских технопарков

На федеральном уровне перед регионами поставлена задача — не менее 20% детей, занятых в дополнительном образовании, должны быть задействованы в научно-исследовательским и техническим творчеством, рассказала Ольга Плешкова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобра Алтайского края. Эту задачу будут решать в том числе с помощью кванториума.

Ольга Плешкова,

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобра Алтайского края:

— Мы продумываем развитие региональной сети детских технопарков. Минимодель кванториума планируем реализовать в Змеиногорском районе с оптико-лазерным центром. И вторая модель — это урок технологий "Кванториум". Мы будем заводить такие мини технопарки в школы. Еще один проект — мобильный технопарк. Это автобус с оборудованием, который будет приезжать в район, останавливаться там, например, на месяц и вести образовательные программы.

Коровник без музыки

Семиклассиница Софья Юркина показала губернатору свой проект "Коровник".

Софья Юркина,

кванторианка:

— Алтайский край — аграрный регион, но, к сожалению, многие дети в городах не имеют представления о том, как содержатся коровы. Поэтому у меня возникла идея сделать пособие, с помощью которого можно будет показывать детям, как устроен коровник.

Софья заверила Александра Карлина, что сама была на ферме. И важно сообщила, что в ее коровнике беспривязное содержание животных, а еще в нем применяются роботы. Есть, например, автоматический кормораздатчик, который индивидуально выдает пищу каждому животному в зависимости от его размеров и породы.

— А почему чесалку не сделала? Ты же видела, как они ее любят? Во-от! А еще же музыку классическую здесь же можно поставить. Под тяжелый рок коровы не доятся, — посоветовал губернатор.

Софья совсем не растерялась: сказала, что проект пока в минимальной комплектации. И она будет его развивать.

В этой же секции губернатору продемонстрировали машину для нарезки овощей и картофелепосадочную машину из лего. Губернатор похвалил изобретателей за то, что они занимаются полезными проектами, которые можно применить к экономике края. "Главное на луноходы не переключайтесь", - дал наставление Александр Карлин.

Как отдать ребенка в "Кванториум 22"?

Обучение в "Кванториуме 22" будет проходить за счет бюджета, то есть для детей оно будет бесплатным. Первый шаг к тому, чтобы ребенок стал кванторианцем, — это заполнение специальной анкеты на сайте kvant22.ru.

В анкете есть такие вопросы: возраст ребенка, класс в котором он учится, в каком квантуме он бы хотел заниматься. Также спрашивают, участвовал ли он в олимпиадах по каким-либо предметам, насколько успешно и какого уровня были соревнования.

По словам Ольги Плешковой, анкета позволяет выявить склонности ребенка. Все заявки в технопарк распределят по направлениям и интересам школьников.

Ольга Плешкова,

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобра Алтайского края:

— Технопарк рассчитан на тысячу детей. Но учитывая повышенный интерес к площадке, мы постараемся разработать несколько видов программ: для детей младшего возраста, заочные программы, программы выходного дня и так далее. Таким образом, мы постараемся удовлетворить интересы не только школьников Барнаула, но и сельских территорий.

Базовый формат учебной деятельности в технопарке — создание проектов. Поэтому программы могут быть рассчитаны на разный срок: от нескольких дней до нескольких лет. Кроме этого, возможны и межквантумные проекты.

Вместо эпилога

— Это звуковая радуга, — сообщил кванторианец. На стене рядом висели разноцветные пластиковые трубы разной длины.

— Прикладывая ухо к каждому из отверстий, вы сможете пронаблюдать, что звуки в них разные. Дело в том, что весь звук в трубах, как в ракушке, вызван финишным шумом, — объяснил мальчик.

— Все, я все понял, — ответил губернатор. — А ты знаешь, кто из поэтов сказал: "А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?" Нет? Есть такая строчка у Маяковского. Красивая. Повесьте сюда — здесь отбоя не будет.