В Барнауле откроют детскую стоматологию, где по ОМС будет можно и зуб удалить, и пломбу поставить, и прикус выровнять

При АлтГМУ скоро откроется детская стоматологическая клиника. Новейшие технологии и полный состав специалистов, чтобы помогать ребенку от и до, — и все по полису ОМС. Как будет работать клиника и когда открытие, altapress.ru рассказала завкафедрой стоматологии детского возраста Елена Подзорова.

Все врачи — вот они

Клиника открывается при кафедре стоматологии детского возраста. Здесь будут все нужные специалисты сразу. Завкафедрой объясняет: существует много патологий, которые требуют наблюдения нескольких врачей. Это очень удобно, когда ребенка не нужно возить по разным клиникам. Надо от стоматолога-терапевта к хирургу — вот он, в соседнем кабинете.

Толчок к созданию отделения дала инициатива ректора АлтГМУ Ирины Шереметьевой. Собираются приурочить к юбилею вуза — в этом году ему будет 70 лет. Все документы уже собрали, деньги государство выделило. Остался последний шаг — лицензирование. Запустить работу хотят в сентябре.

Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова

«На самом деле, раньше детская стоматология была в хвосте. Этим особо не занимались, — отмечает Елена Подзорова. — Но здоровье будущих взрослых — это здоровье нынешних детей. И теперь под крылом вуза наконец открывается такое отделение. Раньше были в России, а сейчас есть за рубежом (например, в Сеуле) подобные клиники. Чтобы ребенку оказали помощь в одном месте и он не ездил по разным врачам. Теперь и к нам этот формат возвращается».

Что есть уже сейчас

Помещение будущей клиники готово. И, кстати, не стоит без дела — на месте него пока лекционные залы и симуляционная клиника. Студенты здесь осматривают друг друга, осваивают инструменты, а также ведут санитарно-просветительные работы.

Нас заводят в помещение, где в будущем будет профилактика. Сейчас учащиеся сосредоточенно склонились над столами — ставят пломбы. Синенькие, цветные, как любят дети. Все на настоящих материалах.

Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова

Инструментов здесь полный набор, вплоть до всех видов электрических щеток. Разных технологий для ортодонтии тут тоже немало. Нам показывают модели челюстей, на которые можно устанавливать брекеты. Зубы в них — подвижные. Как настоящие, двигаются под действием брекетов.

Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова

Елена Подзорова демонстрирует нам альтернативу брекетам — элайнеры. Это съемные капы, которые тоже помогают исправлять положение зубов. По слепку в лаборатории в Санкт-Петербурге делаются пластины. И на каждого ребенка их приходит по 20 штук на разные этапы лечения.

Способ более дорогой, чем брекеты. Но и более безопасный. Элайнеры можно спокойно снять, чтобы поесть и почистить зубы. Внутрь можно также залить лечебный гель.

Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова

В общем, вуз предоставляет будущим специалистам все технологии, какие существуют. Главное — учиться. А потом и применять это на пациентах.

«Я всегда говорю студентам: скажите, каких технологий у нас нет в вузе, поставлю пятерку, — рассказывает Елена Подзорова. — Пока ни у кого не получилось».

А бесплатные брекеты будут?

Брекеты бесплатными, увы, пока не станут. Врач объясняет: они считаются эстетикой. Это уже исправление «некрасивого», то есть запущенных патологий. Цель же создания поликлиники — предотвращение искривлений на ранних стадиях. Можно и нужно начинать следить за зубами уже с 4 лет, пока все еще гибкое и податливое. Это называется ранней профилактикой аномалий.

Внутри будущей детской стоматологической клиники при АлтГМУ. Анна Зайкова

«Задумка такая: к нам приходит малыш в 4 года, и мы его ведем. Можно назначить специальную пластинку, артикуляционную гимнастику, это бесплатно, — рассказывает Елена Подзорова. — Дети — они как пластилин. Тогда к 12 годам мы уже можем получить идеальные зубы и прикус. И дорогостоящие брекеты будут не нужны. И вообще, дети должны лечиться бесплатно».

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