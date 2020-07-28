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Образование

В Барнауле прикрыли сайт, продававший школьные аттестаты и различные дипломы

В Алтайском крае суд признал запрещенной информацию на одном из сайтов по продаже поддельных документов, сообщает региональная прокуратура.

Диплом о высшем образовании.
Диплом о высшем образовании.

Прокуратура проверила, как в Барнауле защищают детей от «информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

«В ходе мониторинга сети выявлен сайт, распространяющий информацию об оказании платных услуг по изготовлению и продаже дипломов высших, средних и профессиональных учебных заведений, приложений к ним, школьных аттестатов и других официальных документов в сфере образования», — рассказали в ведомстве.

Вход на сайт, подчеркнули в прокуратуре, был свободный и доступный для неограниченного круга лиц.

При этом информация «могла способствовать совершению преступлений, связанных с использованием заведомо подложных документов».

Прокуратура Октябрьского района Барнаула направила в суд иск с требованием признать такую информацию «запрещенной к распространению в РФ».

Судья согласился с доводами, удовлетворил требования прокурора и потребовал от Роскомнадзора немедленно прикрыть крамольный ресурс.

Ранее житель Барнаула хотел устроиться в налоговую по поддельному диплому.

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