На зданиях "Универ-сити" в Барнауле провели световой флешмоб

В честь 45-летия АлтГУ в новом комплексе общежитий провели световой флешмоб. Фото : asu.ru. В честь 45-летия АлтГУ в новом комплексе общежитий провели световой флешмоб. Фото : asu.ru.

Из сообщения организаторов флешмоба:

Каждый студент знает поговорку: учение — свет, а неученье — тьма. В честь дня рождения любимого университета мы решили зажечь "свет науки" в окнах нового общежития. На стене 16-этажного корпуса из включенных окон мы выложили цифру "4", а на соседнем 14-эжном корпусе — цифру "5". Получилось праздничное для АлтГУ число 45. Наши новые высотки уже прозвали небоскребами, они стали украшением всего квартала и по праву считаются самыми высокими общежитиями в городе. Флэшмоб еще раз это доказал. Наши горящие цифры были видны во всем районе. Это вызвало восторг не только у студентов, но и у жильцов ближайших домов. Люди выходили на балконы, фотографировали и даже аплодировали.

Как создавали этот "спецэффект"

Расчетом, какие именно окна подсветить, занималась команда комендантов нового студенческого жилого комплекса АлтГУ.

Активное участие во флешмобе приняла молодежь. Собрались ребята со всех факультетов АлтГУ, в том числе и иностранные студенты — всего более 50 человек. Им и предстояло включить свет знаний.

Когда откроют новый комплекс общежитий

24 мая в 11:00 состоится торжественное открытие Студенческого жилого комплекса АлтГУ по адресу ул. Червонная, 5. По решению Лиги студентов и администрации университета кампус получит собственное имя: "Универ-сити".

Справка

Комплекс построен в рекордные сроки: от подготовки проекта до полной готовности современных 14-и 16-этажных зданий прошло всего 3 года. Сейчас здесь уже установлена мебель и бытовая техника, все готово к заселению студентов.