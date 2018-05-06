Вице-премьер Капура осмотрела новое общежитие АлтГУ перед сдачей в эксплуатацию

Представители власти посмотрели столовую, медпункт, комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха с мягкой мебелью и телевизором, кухни с плитами на четыре конфорки, комнаты для стирки личных вещей с двумя бытовыми стиральными машинами.

Помимо комнат на два и три человека, в комплексе будут функционировать столовая, кабинет медработника, учебные и бытовые комнаты, тренажерный зал. Пространство обустроено с учетом требований доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Надежда Капура,

вице-премьер Алтайского края:

- Это формат общежития нового уровня, отвечающий самым современным требованиям, которое показывает, насколько ответственно государство относится к нашему будущему, к студенческой молодежи. <...>. Здесь студентам будет предоставлена вся необходимая для проживания и комплексного развития инфраструктура с соответствующими услугами по самостоятельному обучению, поддержанию здоровья и гигиены <...>. Иными словами, такое общежитие - это просто мечта студента!

Ректор АлтГУ Сергей Землюков отметил, что средняя цена за квадратный метр жилого помещения в комплексе с учетом всех отделочных работ составила 19,5 тыс. рублей.

В ходе визита Надежда Капура интересовалась вопросами безопасности проживания, в том числе и пожарной. Общежитие соответствует всем необходимым требованиям: предусмотрены сигнализация, разведение потоков, эвакуационные выходы, камеры наблюдения и пост охраны.

Вице-премьер отметила, что общежитие такого формата впервые построено за Уралом. Она считает, что на этот проект будут равняться другие вузы при строительстве общежитий.

Сложная история общежития АлтГУ

Строительство объекта проходило не без сложностей. Заселить студентов планировали еще летом 2017 года, но подрядчик задержал срок сдачи работ.

В ноябре 2017 года на месте строительства прошла внеплановая проверка, она выявила 14 нарушений. Они были связаны в частности с системой вентиляции, теплоизоляцией стен и оборудованием для инвалидов.

Это общежитие - самое высокое в Барнауле. Два здания высотой 14 и 16 этажей соединены переходом и пристроенной столовой. Рассчитаны общежития на тысячу койко-мест (536 в одном корпусе и 464 в другом).

Жить студенты будут в комнатах на 2–3 человека, в одной секции будет размещаться по три комнаты от 12 до 25 кв. м. Каждый этаж будет оборудован помещениями для стирки и комнатами отдыха. Стены в комнатах отделают стеклообоями, на пол уложат ламинат, стены и пол в коридорах отделают керамогранитом, в душевых — керамической плиткой. На первых этажах двух зданий выделены места, приспособленные для проживания инвалидов.

Заселять в новое общежитие студентов будут по внутренним правилам вуза. Приоритет будет у льготников, иностранцев, первокурсников и тех, кто учится на бюджете.

Деньги на строительство общежития вуз получил в 2015 году по федеральной целевой программе "Развитие образования 2011–2016 гг.", в которой есть подпрограмма "Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов". Общежитие построили на условиях софинансирования: из внебюджетных денег вуза оплатили 10% всех работ, остальные средства поступают из федерального бюджета целевыми траншами. Цена контракта более порядка 417 млн рублей.